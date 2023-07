Italia-Portogallo oggi, Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming

Il momento della verità è finalmente arrivato. Dopo tanta attesa, ci siamo: oggi iniziano gli Europei 2023 di hockey su pista che, sino al 22 luglio, si disputeranno in quel di Sant Sadurní d’Anoia (Barcellona, Spagna).

In terra iberica, gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati sin da subito a un calendario difficilissimo, con la prima avversaria da affrontare individuata nel Portogallo.

I lusitani, insieme ai padroni di casa delle “Furie Rosse”, sono certamente tra i favoriti per ottenere la vittoria finale. Il compito di Cocco e compagni sarà quello quindi di partire immediatamente forte per provare a stravolgere gli equilibri della manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Portogallo, match valido per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2023 di hockey su pista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.fisrtv.it e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, EUROPEI HOCKEY PISTA 2023

Fase di Qualificazione – Girone A

Lunedì 17 Luglio 2023 – ore 18:30 – Italia-Portogallo

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: www.fisrtv.it

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Alba Tarres / utilizzo FISR