Calciomercato Juventus: gli ultimi movimenti e gli acquisti di lusso, la squadra si sta rinforzando?

Cedere oggi per spendere domani. Sembra questo il motto della Juventus sino a questo punto del calciomercato. La finestra estiva che andrà a formare l’undici bianconero 2023/2024 è iniziata lo scorso 1° luglio e la Vecchia Signora si è concentrata maggiormente sulle cessioni. Vero è però che, dal giorno dell’apertura del mercato, Timothy Weah fino a giugno del 2028 rimarrà legato alla società piemontese. Ma dopo questo tassello in entrata e il riscatto di Milik, si è parlato solamente di possibili trattative.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: TRA CESSIONI E OBIETTIVI

Il nuovo Football director Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna stanno infatti lavorando maggiormente sul mercato in uscita e i grandi nomi che potrebbero lasciare Torino sono tanti. Partiamo da Vlahovic. Il serbo avrebbe già scelto la prossima meta: il PSG. Ma occhio al Chelsea che di certo non mollerà. In ogni caso l’ex Fiorentina sembra più propenso all’ipotesi parigina: il club francese nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta ufficiale che si aggira tra i 70-75 milioni.

E se l’incedibilità è un falso mito per Vlahovic, lo è anche per Chiesa. L’altro ex Fiorentina che sembrava potesse essere giocatore perno per il presente e il futuro della Juventus, potrebbe partire questa stessa estate. Piace molto in Inghilterra: il giocatore non è convintissimo della proposta Aston Villa ad esempio, ma sarebbe attratto dai progetti Newcastle e Liverpool. Entrambi i club però, dovrebbero prima cedere almeno un giocatore per parte (rispettivamente Saint Maximin e Momo Salah i maggiori indiziati), per poi piombare definitivamente su Chiesa.

Una volta ceduti questi giocatori, compresi Zakaria che piace al West Ham e l’offerta presentata è di circa 18 milioni, Arthur, McKennie e ancora l’incertissimo Pogba (sfondo saudita), Giuntoli e Manna potrebbero iniziare a muoversi in entrata. Piace Berardi ma ci sarebbe la concorrenza della Lazio. Ingolosisce Samardzic dell’Udinese: per lui la Vecchia Signora dovrebbe sborsare all’incirca 25 milioni di euro e i primi contatti ci sono già stati.

Stuzzica anche l’idea Koopmeiners dell’Atalanta: qui però la cifra lieviterebbe sino a 40 milioni. In caso di addio di Bremer poi, ci sarebbe in pole Mavropanos, 25enne dello Stoccarda. Insomma sarà necessario attendere per vedere la Juventus più attiva sul mercato, ma una cosa è certa: Giuntoli e Manna avranno tanto lavoro da svolgere.

Foto: LaPresse