Calcio in tv oggi (venerdì 14 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche oggi, venerdì 14 luglio, non si ferma il calcio. Siamo in piena estate ma gli sport non vanno in vacanza. Sin qui abbiamo assistito maggiormente a tornei, continentali e non, che hanno impegnato maggiormente le Nazionali e soprattutto quelle giovanili. Dal Mondiale Under 20 che ha visto l’Italia di Carmine Nunziata assoluta protagonista con la sconfitta in Finale contro l’Uruguay, passando per i deludenti Europei Under 21 giocati da Tonali e compagni.

Proprio ieri l’Italia Under 19 del ct Alberto Bollini ha raggiunto un importantissimo traguardo nell’Europeo di categoria. Grazie alla vittoria per 2-3 sulla Spagna di José Lana, i giovani azzurri hanno staccato il pass per la Finale del torneo, in programma domenica 16 luglio e contro il Portogallo a partire dalle ore 21.00 all’interno dello Stadio Nazionale di Ta’ Qali di Malta (LEGGI QUI). In attesa di vedere in azione Ndour e compagni, come già anticipato, anche in data odierna non si fermerà il calcio.

Adesso a tornare protagoniste saranno le squadre di club, visto il periodo di ritiri e la fase pre-stagionale. E proprio oggi, venerdì 14 luglio, ci sarà un’amichevole che vedrà coinvolta una formazione di Serie A. Stiamo parlando dell’Empoli di Paolo Zanetti che, a partire dalle 18.00, se la vedrà con il Castelfiorentino. Un primo match per iniziare a lavorare ancora più intensamente sull’undici che tra poco più di un mese scenderà in campo in massima serie.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (14 LUGLIO)

Ore 18.00 Empoli-Castelfiorentino – Amichevole – Diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook dell’Empoli Calcio

Foto: LaPresse