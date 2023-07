Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19 calcio: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

L’Italia affronterà il Portogallo nella Finale degli Europei Under 19 di calcio. L’appuntamento è per domenica 16 luglio (ore 21.00) allo Stadio Nazionale di Ta’ Qali (Malta). La nostra Nazionale è riuscita nell’impresa di battere la lanciatissima Spagna in una pirotecnica semifinale vinta per 3-2 e ora avrà la possibilità di sfidare i lusitani, contro cui aveva perso con un roboante 5-1 nella fase a gironi. Gli azzurri cercheranno il colpaccio partendo con gli sfavori del pronostico contro un’avversaria formidabile e che in semifinale ha surclassato la Norvegia con un perentorio 5-0.

L’Italia inseguirà il quarto sigillo della propria storia dopo quelli vinti nel 1958, 1966, 2003 e dopo aver perso ben sette atti conclusivi (l’ultimo nel 2018). Rientrerà in gruppo Ndour dopo la squalifica scontata nel primo turno della fase a eliminazione diretta, dove a fare la differenza sono stati i gol di Vignato, Pisilli, Lipani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Portogallo, Finale degli Europei Under 19 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play e Uefa Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, FINALE EUROPEI UNDER 19

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo – Diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire)

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play e Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse