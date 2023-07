Calcio a 5, Champions League: il Città di Eboli ospiterà uno dei Path B del Main Round

I campioni d’Italia del Città di Eboli puntano a far parte della prossima Champions League di calcio a 5 e per farlo potranno contare su una chance in più: quella di ospitare uno dei Path B del Main Round.

A renderlo noto infatti è stata la Divisione Calcio a 5 spiegando come le “Volpi”, allenate da Salvo Samperi, avranno coscienza delle proprie avversarie il prossimo 5 luglio, con il sorteggio UEFA che si terrà dalle ore 14.

Ma perché il Path B? Il Città di Eboli rientra nel novero delle squadre dal 12° al 15° e dal 20° al 22° del Ranking UEFA, essendo fra l’altro rappresentante dell’Italia, che non è nelle prime quattro nazioni della graduatoria continentale, ragion per cui dovrà attendere inoltre le otto vincitrici dei Preliminary, più la migliore seconda classificata.

In questo percorso però, i campani saranno una delle quattro testa di serie, inseriti nel pot 9 in posizione 1, con i lituani del Kauno Žalgiris, i cechi del Plzeň e i croati della Futsal Dinamo. Il resto si apprenderà, come detto, fra qualche giorno.

Foto: Divisione Calcio a 5