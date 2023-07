British Open 2023: i favoriti. Rory McIlroy a caccia del numero 1 di Scottie Scheffler

Potrebbe diventare il primo a vincere due volte l’Open Championship (alias British Open) al Royal Liverpool. Di sicuro, potrebbe anche essere l’uomo che, con questo risultato, ritorna al numero 1 del mondo. Rory McIlroy è lì, pronto a dare l’assalto a quella Claret Jug che ha vinto un’unica volta in quell’anno magico che per lui fu il 2014.

La condizione c’è tutta, e non potrebbe essere altrimenti, visto come è andato a vincere lo Scottish Open. La leadership mondiale potrebbe tornargli in mano qualora vincesse l’Open e Scottie Scheffler non chiudesse almeno quarto da solo (in realtà è un po’ più complessa di così, perché ci sono altre 11 combinazioni: da secondo da solo fino al pari merito con altri sei, ma anche dal terzo posto da solo fino al pari merito con altri tre). L’americano, in breve, è chiamato a fare grossi sforzi, ma non è facile nemmeno per lui in quest’occasione.

Più defilati molti altri, dal vincitore dello US Open Brooks Koepka fino all’attuale numero 3 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm. Ci sono fondate speranze anche per Cameron Smith: l’australiano torna dopo il successo del 2022 a St. Andrews (cosa sia accaduto dopo è altra storia); gode chiaramente di grande credito.

Tra i tanti nomi che sono pronti a fare il colpo c’è anche da dar credito a Viktor Hovland, con il norvegese che però ha bisogno di un po’ di fiducia. Il tutto senza contare alcuni possibili nomi che, allo stato attuale, sarebbero sorprese, ma non lo sono in senso assoluto: da Collin Morikawa a Justin Thomas, ce n’è praticamente per tutti i gusti. Molto ce lo dirà il primo giorno di questo Open, prima di allora (e di un gruppo da brividi tanto per iniziare: McIlroy-Rahm-Rose), è sempre complicato parlare. Tanto più che potrebbe aggiungersi un altro fattore: le cattive condizioni con previsioni di pioggia nei giorni centrali del Major.

Foto: LaPresse