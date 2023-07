Berrettini-Alcaraz, Wimbledon 2023: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per lunedì 10 luglio, sarà il terzo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale (in precedenza si disputeranno due incontri femminili: Haddad Maia-Rybakina e Jabeur-Kvitova). Il tennista italiano partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per tenere testa al fuoriclasse spagnolo. Il toscano, attuale numero del ranking ATP, sembra essere rinato sull’erba britannico (dove è stato finalista due anni fa) e punta al colpaccio leggendario contro il numero 1 al mondo.

Matteo Berrettini, reduce dalle bellissime vittorie contro l’australiano Alex de Minaur e il tedesco Alexander Zverev, potrebbe fare lo sgambetto a Carlos Alcaraz, che al terzo turno ha sudato contro il cileno Nicolas Jarry. Il 27enne proverà a replicare il numero compiuto contro il 20enne al terzo turno degli Australian Open 2022 e a meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, dove potrebbe trovarsi di fronte il danese Holger Rune.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Alcaraz, ottavo di finale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-ALCARAZ, OTTAVI WIMBLEDON 2023

Lunedì 10 luglio

Terzo match dalle ore 14.30 Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz

In precedenza, sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30, si giocheranno: Haddad Maia-Rybakina e Jabeur-Kvitova. Al termine toccherà a Matteo Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-ALCARAZ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse