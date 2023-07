BEN TORNATO SETTEROSA! Italia-Australia 16-14: azzurre sul podio ai Mondiali dopo 8 anni!

Dopo 8 anni il Setterosa torna a conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali di pallanuoto femminile! L’edizione 2023, andata in scena a Fukuoka, in Giappone, vede l’Italia battere l’Australia per 16-14 nella finale per il terzo posto. Roberta Bianconi, miglior marcatrice della sfida con 6 reti, è nominata MVP dell’incontro. Importante anche il contributo in fase realizzativa di Marletta, con 5 gol.

Il CT dell’Italia, Carlo Silipo, sceglie di inserire in distinta per la gara che vale il gradino più basso del podio Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Sofia Giustini, Dafne Bettini, Domitilla Picozzi, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri (capitano della squadra azzurra), Claudia Roberta Marletta, Agnese Cocchiere, Giulia Viacava e Caterina Banchelli, con quest’ultima che parte titolare tra i pali, mentre restano in tribuna Veronica Gant e Lucrezia Lys Cergol.

Nel primo quarto l’Italia sblocca in superiorità con Bianconi, ma subito replica Halligan su rigore, la quale poi firma il sorpasso delle oceaniche. Bianconi impatta su rigore, ma Williams riporta avanti le australiane. A metà frazione Bettini pareggia in superiorità, a seguire Kearns sfrutta il 6 contro 4 e firma il 4-3, ma Marletta pareggia su rigore ed a seguire segna il 5-4 con l’uomo in più.

Il secondo periodo inizia con Abby Andrews che dapprima pareggia su rigore e poi firma il sorpasso in superiorità, ma Giustini riporta il Setterosa in linea di galleggiamento. Casey con una palombella beffa Banchelli, ma Giustini da lontano firma il nuovo pareggio. Bianconi dà ancora il vantaggio in superiorità all’Italia, ed a seguire Marletta su rigore firma il primo break dell’incontro per il 9-7. A 57″ dall’intervallo l’episodio che cambia la gara: Palmieri viene espulsa per brutalità, rigore per l’Australia, realizzato da Williams, e Setterosa che resta in inferiorità per 4 minuti. Ammonito Silipo nella circostanza, Williams pareggia dopo pochi istanti. Giustini riporta in vantaggio l’Italia, ma a fil di sirena Charlize Andrews sigla la rete del 10-10 di meta gara.

La terza frazione vede il vantaggio australiano griffato da Charlize Andrews, poi il Setterosa ritorna in parità numerica e Galardi guadagna il rigore, che Marletta realizza. Ennesima superiorità per l’Italia, Silipo chiama l’interruzione ed il Setterosa fa fruttare lo schema, portando al gol Marletta. Espulsione definitiva per Kearns, ancora in superiorità Bianconi firma il nuovo break delle azzurre col gol del 13-11.

L’ultimo quarto si apre con il terzo fallo grave di Ridge, ma l’Italia spreca il 6 contro 5. Dall’altra parte fallo da rigore di Bettini, ma Halligan centra il palo. Altra superiorità dell’Italia, questa volta Bianconi dal perimetro trova il massimo vantaggio del Setterosa siglando il +3. L’inerzia del match diventa tutta in favore delle azzurre: Tabani recupera palla in difesa, sul capovolgimento di fronte Galardi guadagna un rigore e Bianconi firma il 15-11. Arancini riporta al gol l’Australia dopo oltre 10 minuti di digiuno, poi Leeson-Smith segna il -2 a 3 minuti dalla conclusione. La rete di Tabani spegne le velleità di rimonta delle oceaniche, ma Armit a 1’45” sigla il 14-16. Espulsione definitiva per Viacava, ma l’Australia sbaglia la conclusione e così le azzurre tengono palla fino alla conclusione festeggiando la meritatissima medaglia di bronzo in virtù del 16-14 finale. E’ festa azzurra in Giappone!

TABELLINO

Italia-Australia 16-14

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Bettini 1, Picozzi, Bianconi 6, Palmieri, Marletta 5, Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Australia: Palm, Casey 1, Armit 1, Halligan 2, Leeson-Smith 1, A. Andrews 2, C. Andrews 2, Ridge, Arancini 1, Wiliams 3, Kearns 1, Fasala, Longman. All. Oberman.

Arbitri: Spiritosanto (Stati Uniti), Schwatrz (Israele).

Note – Parziali: 5-4, 5-6, 3-1, 3-3. Espulsa Palmieri (I) per brutalità a 7’03” del secondo tempo. Uscite per limite di falli Kearns (A) a 7’10” del terzo tempo, Ridge (A) a 0’40” e Viacava (I) a 7’30” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/11 + 5 rigori, Australia 7/14 + 4 rigori, di cui uno fallito da Halligan a 1’10” del quarto tempo sul 13-11. Banchelli (I) in porta. Ammonito il tecnico Silipo (I) nel secondo tempo. Spettatori 300 circa.

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto