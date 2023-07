Beach volley, World Tour 2023. Ranghieri/Carambula-Brasile 2-0! Azzurri strepitosi nei primi due match a Montreal

Ranghieri/Carambula-Brasile 2-0. E’ un inizio scoppiettante quello della unica coppia italiana presente nel tabellone principale dell’Elite 16 di Montreal. Come nei tornei precedenti gli azzurri partono a razzo e mettono al sicuro la presenza nella fase ad eliminazione diretta con una prima giornata al limite della perfezione. Gli italiani erano stati inseriti nel girone con tre coppie brasiliane e, senza timore reverenziale, Ranghieri/Carambula hanno concesso il bis.

Prima vittima della coppia azzurra i vice campioni del mondo Vitor Felipe/Renato che nel primo set hano perso da subito il contatto con la coppia allenata da Di Stefano e si sono arresi con il punteggio di 21-17. Maggiore equilibrio nel secondo set e vittoria degli azzurri con il punteggio di 21-18. Sulla carta compito più difficile nel secondo incontro per Ranghieri/Carambula che se la sono dovuta vedere con George/Andre.

Altra partita giocata benissimo dagli azzurri che sono stati superiori ai rivali in tutti i fondamentali, in particolare a muro (3-0) e al servizio (2-0 negli ace) e soprattutto hanno spesso costretto all’errore i rivali (ben 16 per i brasiliani). Già importante il divario nel primo set, 21-15 a favore di Ranghieri/Carambula che poi hanno letteralmente dominato il secondo vincendo 21-15. La coppia azzurra se la vedrà oggi alle 15.00 con Evandro/Arthur che non hanno mai vinto finora.

Gironi maschili. Pool A. Grimalt/Grimalt (Chi)-Evans/Budinger (Usa) 1-2 (12-21, 25-23, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-17, 21-17). Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Evans/Budinger (Usa) 1-2 (21-15, 18-21, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (23-21, 21-17). Oggi 16.00: Mol/Sørum (Nor)-Evans/Budinger (Usa), Grimalt/Grimalt (Chi)-Krou/Gauthier-Rat (Fra)

Pool B. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-1 (16-21, 21-19, 15-12). Partain/Benesh (Usa)-Immers/De Groot (Ned) 2-0 (21-16, 21-12). Oggi 19.00: Immers/De Groot (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). 23.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/De Groot (Ned). Domani 0.00: Partain/Benesh (Usa)-Nicolaidis/Carracher (Aus).

Pool C. Ranghieri/Carambula (Ita)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 2-0 (21-17, 21-18), George/Andre (Bra)-Evandro/Arthur (Bra) 2-0 (21-15, 32-30). Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 1-2 (21-12, 15-21, 12-15), George/Andre (Bra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 0-2 (15-21, 12-21). Oggi 15.00: George/Andre (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra), Ranghieri/Carambula (Ita)-Evandro/Arthur (Bra).

Pool D. Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (30-28, 21-16). Ehlers/Wickler (Ger)-Dearing/Schachter (Can) 2-0 821-15, 22-20). Oggi 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cherif/Ahmed (Qat). 20-30: Dearing/Schachter (Can)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 0.30: Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Domani 1.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Dearing/Schachter (Can).

Gironi femminili. Pool A. Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (17-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (23-21, 21-10). Agatha/Rebecca (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-13, 21-19). Ana Patrícia/Duda (Tha)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-13). Oggi 17.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool B. Carol/Barbara (Bra)-Talita/Thamela (Bra) 2-1 (21-23, 21-12, 15-8), Hughes/Cheng (Usa)-Xue/Xia (Chn) 0-2 (19-21, 15-21). Xue/Xia (Chn)-Talita/Thamela (Bra) 2-0 (21-9, 21-19). Hughes/Cheng (Usa)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (19-21, 16-21). Oggi 18.00: Hughes/Cheng (Usa)-Talita/Thamela (Bra), Carol/Barbara (Bra)-Xue/Xia (Chn).

Pool C. Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 1-2 (21-14, 13-21, 10-15). Nuss/Kloth (Usa)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-13, 21-12). Oggi 21.00: Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Sponcil (Usa). 21.30: Pavan/McBain (Can)-Scoles/Flint (Usa). Domani 1.30: Nuss/Kloth (Usa)-Scoles/Flint (Usa). 2.00: Cannon/Sponcil (Usa)-Pavan/McBain (Can).

Pool D. Mariafe/Clancy (Aus)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (22-20, 21-19), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (17-21, 20-22). Oggi 22.00: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui). 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Mariafe/Clancy (Aus). Domani 2.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned), Melissa/Brandie (Can)-Esmée/Zoé (Sui).

