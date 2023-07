LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa per tornare sul podio dopo 8 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia, finale per il terzo posto ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023, in scena a Fukuoka, Giappone. Il Setterosa va alla ricerca del bronzo in una rassegna iridata 8 anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione, Kazan 2015, le azzurre ebbero la meglio proprio dell’Australia nella finalina per il gradino più basso del podio.

Il Mondiale del 2015 e quello di quest’anno hanno diversi punti in comune. Sia in quell’edizione che in questa il Setterosa è stato in grado di sconfiggere la superpotenza degli Stati Uniti d’America – nel 2015 nella fase ai gironi, quest’anno ai quarti -, per poi perdere di misura in semifinale contro l’Olanda – in Kazakhistan il risultato finale fu 10-9 dopo i rigori, in Giappone 8-7.

Per giungere fino a questo punto l’Australia ha concluso in seconda posizione il Girone A, alle spalle degli USA. Nei sedicesimi la formazione oceanica ha avuto nettamente la meglio di Israele con il punteggio di 16-7, per accedere tra le migliori 8 del mondo. Ai quarti di finale la squadra australiana ha sconfitto 9-8 la Grecia – prima nel girone dell’Italia – per poi perdere 12-10 in semifinale contro la Spagna.

La finale per il bronzo dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile tra Italia ed Australia avrà inizio alle 06.00. L’evento sarà visibile su Sky Sport Summer, canale 201, Sky Sport Arena e su Rai 2. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Now Tv e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia, a partire dalle 06.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse