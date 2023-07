Beach volley, World Tour. Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava volano in semifinale a Edmonton!

Grande giornata per l’Italia del beach volley al Challenge di Edmonton in Canada. Doppio successo nella fase ad eliminazione diretta per Gottardi/Menegatti che volano in semifinale dove affronteranno questo pomeriggio le svizzere Bobner/Vergè-Deprè, mentre tra gli uomini Nicolai/Cottafava superano finalmente l’ostacolo ottavi di finale e grazie alle vittorie con Pfretschner/Winter e Popov/Reznik tornano in semifinale in un grande torneo internazionale.

Piccolo capolavoro negli ottavi di finale per Menegatti/Gottardi che non partivano con il ruolo di favorite nella sfida contro le statunitensi Cannon/Sponcil, già due volte sul podio quest’anno, La coppia azzurra è partita forte vincendo 21-17 il primo set, ha sofferto soprattutto in ricezione nel secondo parziale, perdendo 17-21, ma nel tie break ha letteralmente dominato imponendosi con il punteggio di 15-9.

Nei quarti di finale Menegatti/Gottardi hanno affrontato le austriache Klinger/Klinger, coppia conosciuta dalle azzurre che spesso svolgono allenamenti congiunti con loro. Risultato: successo abbastanza agevole per la coppia italiana che ha dominato il primo set, vinto 21-15 ed è sempre stata avnti anche nel secondo chiuso con il punteggio di 21-17. Nel pomeriggio in Italia le azzurre affronteranno alle 17.00 le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè, coppia in rampa di lancio. Nell’altra semifinale di fronte Carol/Barbara ed Hermannova/Stochlova.

In campo maschile Nicolai/Cottafava, al terzo tentativo, superano l’ostacolo ottavi di finale. Si era già visto nella sfida con gli spagnoli Herrera/Gavira che la squadra italiana era in crescita di condizione e gli azzurri si sono confermati contro i tedeschi Pfretzschner/Winter, bravi ad eliminare i trionfatori di Espinho, Crabb/Brunner, nei play-off fra le peggiori terze classificate dei gironi. Primo set tutto a favore degli azzurri che hanno vinto 21-13, secondo set più equilibrato ma, al momento decisivo, gli italiani hanno fatto la differenza vincendo 21-18.

Contro la coppia ucraina Popov/Reznik gli azzurri Nicolai/Cottafava hanno sofferto nel primo parziale riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 25-23, poi tutto facile per gli azzurri che hanno progressivamente preso vantaggio nel secondo set, vincendo 21-16. La coppia italiana affronterà oggi alle 20.30 i norvegesi Mol/Berntsen nella seconda semifinale. Nell’altra semifinale di fronte i brasiliani Pedro Solberg/Guto e i portoghesi Pedrosa/Campos.

Play-off femminili: Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Scoles/Flint (Usa) 1-2 (15-21, 21-17, 12-15), Pavan/McBain (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 0-2 (12-21, 14-21),

Ottavi di finale femminili: Kolinske/Harward (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 1-2 (21-16, 22-24, 6-15), Gottardi/Menegatti (Ita)-Cannon/Sponcil (Usa) 2-1 (21-17, 17-21, 15-9), Talita/Thamela (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (11-21, 18-21), Hermannova/Stochlova (Cze)-Alvarez/Moreno (Esp) 2-0 (21-19, 21-15), Scoles/Flint (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 2-0 (21-17, 21-16), Bansley/Bukovec (Can)-Esmée/Zoé (Sui) 0-2 (21-23, 16-21), Kotnik/Lovsin (Slo)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Carol/Barbara (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-18, 24-22)

Quarti di finale femminili: Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-15, 21-17), Hermannova/Stochlova (Cze)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-1 (24-26, 21-15, 15-10), Esmée/Zoé (Sui)-Scoles/Flint 2-0 (21-19, 21-18), Carol/Barbara (Bra)-Kotnik/Lovsin (Slo) 2-0 (21-12, 21-9).

Semifinali femminili: Gottardi/Menegatti (Ita)-Esmée/Zoé (Sui), Hermannova/Stochlova (Cze)-Carol/Barbara (Bra)

Play-off maschili: Pedrosa/Campos (Por)-Aye/Aye (Fra) 2-0 (21-19, 21-16), Pfretzschner/Winter (Ger)-Crabb/Brunner (Usa) 2-0 (21-19, 23-21)

Ottavi di finale maschili: Crabb/Sander (Usa)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (18-21, 15-21), Ermacora/Waller (Aut)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-16, 21-17), Heidrich/Dillier (Sui)-Canet/Rotar (Fra) 0-2 (17-21, 12-21), Mol/Berntsen (Nor)-Schalk/Bourne (Usa) 2-0 (21-15, 21-18), Pedrosa/Campos (Por)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (25-27, 22-20, 15-11), Varenhorst/Luini (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-13, 21-18), McHugh/Burnett (Aus)-Popov/Reznik (Ukr) 0-2 (15-21, 19-21), Cottafava/Nicolai (Ita)-Pfretzschner/Winter (Ger) 2-0 (21-13, 21-18).

Quarti di finale maschili: Ermacora/Waller (Aut)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (21-10, 17-21, 13-15), Mol/Berntsen (Nor)-Canet/Rotar (Fra) 2-0 (21-14, 21-17), Varenhorst/Luini (Ned)-Pedrosa/Campos (Por) 02 (15-21, 19-21), Cottafava/Nicolai (Ita)-Popov/Reznik (Ukr) 2-0 (25-23, 21-16)

Semifinali maschili: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Pedrosa/Campos (Por), Cottafava/Nicolai (Ita)-Mol/Berntsen (Nor)

Foto Fivb