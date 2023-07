Beach volley, World Tour 2023. Ranghieri/Carambula sul podio a Montreal! Terzo posto per gli azzurri e Parigi si avvicina

Terzi, come a Doha! Alex Ranghieri e Adrian Carambula riportano l’Italia sul podio di un Elite 16 e si avvicinano a grandi passi verso la qualificazione olimpica con due terzi e tre quinti posti che pesano come macigni nella corsa a Parigi 2024. Un risultato che conferma il grande livello raggiunto dalla coppia italiana allenata da Daniele Di Stefano e soprattutto la continuità di rendimento che in passato era mancato al binomio azzurro e che ora è costantemente fra i migliori al mondo.

In semifinale Ranghieri/Carambula hanno sbattuto contro la coppia del momento, gli statunitensi Partain/Benesh che sono riusciti a vincere una sfida molto equilibrata, giocata su piccoli particolari che hano premiato la coppia americana, esplosa letteralmente nell’ultimo mese e trionfante a Gstaad nell’ultimo Elite 16 battendo in finale i norvegesi Mol/Sorum che ritroveranno di fronte tra poco a Montreal. Partain7Benesh hanno vinto il primo set 21-17 e nel secondo hanno resistito alla reazione dei Ranghieri/Carambula imponendosi con il punteggio di 21-18.

Gli azzurri hanno ritrovato le energie per giocare un’altra grande partita nella finale che valeva il terzo posto contro i brasiliani Evandro/Arthur contro cui avevano perso nel girone una partita che, dopo il primo set, aveva perso di significato. Di fatto è stata una battaglia punto a punto dall’inizio alla fine con gli azzurri che stavolta hanno sfruttato a loro favore piccoli particolari ed hanno vinto due set tiratissimi 24-22 e 22-20 conquistando un terzo posto prestigioso che lancia al meglio l’Europeo in programma prossima settimana. Le due finali per l’oro sono: Mol/Sorum-Partain/Benesh e Scoles/Flint-Melissa/Brandie.

Semifinali maschili: Evandro/Arthur (Bra)-Mol/Sørum (Nor) 0-2 (11-21, 15-21), Ranghieri/Carambula (Ita)-Partain/Benesh (Usa) 0-2 (17-21, 18-21)

Semifinali femminili: Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn) 2-1 821-19, 17-21, 15-11), Stam/Schoon (Ned)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (18-21, 19-21)

Foto Fivb