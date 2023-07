Beach volley, World Tour 2023. Menegatti/Gottardi si fermano davanti alle campionesse mondiali: sono quinte a Gstaad

Si chiude alla penultima giornata per gli italiani un torneo di Gstaad che ha portato diverse buone notizie alla squadra azzurra. Si chiude con l’uscita di scena ai quarti di finale del torneo femminile di Marta Menegatti e Valentina Gottardi che si sono arrese senza opporre troppa resistenza di fronte alle campionesse mondiali Ana Patricia/Duda. Manca ancora qualcosa alla coppia italiana per potersela giocare alla pari con alcuni top team ma è arrivato un altro passo avanti nel cammino di Menegatti/Gottardi.

Contro le brasiliane le azzurre si sono trovate subito a dover rincorrer: sotto 8-3 nel primo set non sono riuscite a colmare il gap e hanno perso 21-14. La coppia italiana ha tentato di restare in scia alle brasiliane nel secondo parziale ma anche qui il set si è chiuso 21-14 per Ana Patricia/Duda che proseguono la loro strada nel torneo. Domani semifinali e finali senza coppie azzurre impegnate.

In campo maschile andrà in scena domani la finale che tutti volevano vedere tra i dominatori norvegesi Mol/Sorum e la coppia emergente statunitense che sembra finalmente avere trovato competitività ad altissimo livello Partain/Benesh.

Quarti di finale maschili: Mol/Sørum (Nor)-Cherif/Ahmed (Qat) 2-1 (31-33, 21-17, 15-13), Bryl/Łosiak (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-14, 18-21, 18-16), George/Andre (Bra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-0 (21-14, 21-17), Partain/Benesh (Usa)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-19, 21-13)

Semifinali maschili: Mol/Sørum (Nor)-Bryl/Łosiak (Pol) 2-1 (21-19, 18-21, 15-11), Partain/Benesh (Usa)-George/Andre (Bra) 2-0 (21-14, 21-15)

Quarti di finale femminili: Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can) 2-1 (20-22, 21-18, 15-11), Müller/Tillmann (Ger)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (21-16, 15-21, 16-14), Mariafe/Clancy (Aus)-Nuss/Kloth (Usa) 0-2 (10-21, 15-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-14, 21-14)

Semifinali femminili: Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger), Nuss/Kloth (Usa)-Ana Patrícia/Duda (Bra).

Foto Fivb