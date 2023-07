Beach volley, Campionato Italiano 2023. Breidenbach/Benazzi e Viscovich/Dal Corso: vittoria a Catania con vista scudetto!

Vittoria con vista scudetto sulla sabbia di Catania, dove si è disputata la quinta tappa del Campionato Italiano 2023, poer Sara Breidenbach e Giada Benazzi in campo femminile e per Marco Visconich e Gianluca Dal Corso tra gli uomini.

In campo maschile prima vittoria per Viscovich/Dal Corso dopo i secondi posti di Montesilvano e Palinuro. Un successo che pone la coppia azzurra in posizione di assalto allo scudetto tricolore. Stavolta Viscovich/Dal Corso in finale non hanno sbagliato nulla e si sono imposti con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-10) contro Sacripanti/Cecchini che sono arrivati all’atto finale del torneo siciliano senza troppe energie in corpo ma hanno ottenuto un altro risultato di prestigio nella loro stagione in crescendo.

Terzo gradino del podio per Benzi/Bonifazi che non sono riusciti a ripetere Montesilvano ma sono saliti comunque sul podio battendo 2-0 (21-16, 21-15) la sorpresa del torneo, Ficosecco/Terranova che non erano al meglio fisicamente e sono stati costretti a saltare la semifinale. Così le semifinali: Sacripanti/CecchiniFicosecco/Terranova 2-0 821-0, 21-0), Benzi/Bonifazi-Viscovich/Dal Corso 0-2 (16-21, 15-21). Così il penultimo turno perdenti: Bigarelli/Podestà-Terranova/Fiscosecco 0-2 (19-21, 8-21), Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti-Abbiati /Andreatta 2-0 (21-16, 21-16). Quarto turno perdenti: Ficosecco/Terranova-Spadoni/Luisetto 2-1 (22-20, 17-21, 16-14), Benzi/Bonifazi-Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti 2-1 (21-16, 19-21, 15-6).

In campo femminile arriva la prima vittoria stagionale per Benazzi/Breidenbach che fanno subito la voce grossa e, dopo il podio al rientro in coppia, vincono il torneo catanese battendo in finale 2-0 (21-17, 21-15) Puccinelli/Mattavelli, alla seconda finale della stagione. Terzo gradino del podio per Gradini/Frasca che si confermano ad alto livello dopo la vittoria Beinasco battendo 2-1 (21-15, 14-21, 15-12) Shpuza/Cimmino.

Così le semifinali: Benazzi/Breidenbach-Shpuza/Cimmino 2-0 (21-13, 21-12), Puccinelli/Mattavelli-Gradini/Frasca 2-1 (13-21, 21-19, 15-13), Così il terzo turno perdenti: Puccinelli/Mattavelli-Sanguigni/Tamagnone 2-0 (21-14, 21-15), Annibalini/Barboni-They/Arcaini 2-0 (21-17, 21-16). Così il quarto turno perdenti: Puccinelli/Mattavelli-Gili/Franzoni 2-0 (21-13, 21-16), Annibalini/Baroni-Shpuza/Cimmino 1-2 (21-17, 16-21, 12-15).

Foto Live Photosport