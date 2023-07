Basket, la Spagna non potrà contare sulla sua stella ai Mondiali 2023: Lorenzo Brown dà forfait

Pessima notizia per la Spagna campione d’Europa in carica, che dovrà fare a meno della sua stella Lorenzo Brown in occasione dei prossimi Campionati Mondiali di basket maschile 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Giappone, Filippine e Indonesia. Il giocatore del Maccabi Tel Aviv lo ha annunciato ieri tramite i social, spiegando i motivi di questa decisione.

“Purtroppo non potrò partecipare con i miei fratelli della nazionale spagnola ai Mondiali di quest’anno. Nella corsa alla medaglia d’oro europea del 2022 ho riportato un infortunio che non ha mai avuto il tempo di guarire completamente, avendo dovuto iniziare subito a prepararmi per la stagione di Eurolega. Ho incontrato tre diversi specialisti e mi hanno detto che il riposo e i trattamenti sono l’unico modo per tornare al 100% in vista della prossima stagione“, dice Brown.

“La mia speranza è quella di avere l’onore di rappresentare la Spagna ai Giochi Olimpici nel 2024. Sarò per sempre grato alla Federazione, a Scariolo e al suo staff, ai miei compagni e, soprattutto, ai tifosi, che mi hanno accolto a braccia aperte la scorsa estate. Spero di avere la possibilità di renderli di nuovo orgogliosi“, conclude lo statunitense naturalizzato spagnolo.

L’ex Unics Kazan salterà dunque l’estate 2023 della Nazionale iberica, con la speranza di tornare l’anno prossimo a vestire la maglia delle Furie Rosse (magari al preolimpico o direttamente alle Olimpiadi) per giocarsi una medaglia a cinque cerchi a Parigi. Sicuramente la squadra del CT perde una pedina fondamentale, che si rivelò decisiva per l’incredibile cavalcata continentale dell’anno scorso.

