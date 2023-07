Basket, il calendario delle amichevoli dell’Italia prima dei Mondiali: le date e gli orari di agosto

Passata una settimana dall’inizio del ritiro a Folgaria (Trento) l’Italbasket si appresta ad iniziare il ciclo di amichevoli di avvicinamento al Mondiale 2023. Gli Azzurri guidati dal CT Gianmarco Pozzecco e dal suo staff disputeranno sette partite che non metteranno nulla in palio ma serviranno a testare la condizione dei giocatori in vista della rassegna iridata in programma in Asia (Indonesia, Filippine, Giappone) dal 25 Agosto al 10 Settembre.

Il primo appuntamento è la Trentino Basket Cup – torneo quadrangolare tra Italia, Capoverde, Cina e Turchia – venerdì 4 e sabato 5 Agosto. Alla BLM Group Arena di Trento – casa della Dolomiti Energia – toccherà prima a Cina-Capo Verde (ore 18:00), mentre alle 20:30 l’Italia affronta la Turchia di Ergin Ataman. Le due squadre vincitrici si contenderanno poi il trofeo nella finale di sabato 5 Agosto (ore 20:30), mentre le due perdenti scenderanno in campo per la ‘finalina’ prevista alle ore 18:00.

La settimana successiva gli Azzurri saranno di scena ad Atene (Grecia) per il torneo dell’Acropolis, in cui incroceranno due Nazionali di prestigio come la Serbia (mercoledì 9 Agosto alle 18:45 ora italiana) e la Grecia padrone di casa (giovedì 10 Agosto, sempre alle 18:45). Domenica 13 Agosto, invece, al Pala De Andrè di Ravenna arriva il Portorico (palla a due alle ore 20:30) per l’ultima partita in Italia di Capitan Datome.

Il 17 Agosto Melli e compagni voleranno in Asia per e faranno tappa a Shenzhen (Cina) per disputare gli ultimi due test amichevoli contro il Brasile (domenica 20 Agosto alle 9:00 ora italiana) e contro la Nuova Zelanda (lunedì 21 Agosto alle 11:30 italiane). Terminata la breve tournée in terra cinese, gli Azzurri si sposteranno quindi a Manila (Filippine), sede della prima fase a gironi del Mondiale 2023 dove l’Italia se la vedrà nel gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

Andiamo a riepilogare quindi il calendario delle partite che attendono l’Italbasket nel mese di agosto sulla strada verso il torneo iridato che si svolgerà dal 25 Agosto al 10 Settembre, con tutti gli orari che chiaramente fanno riferimento al fuso orario di Roma – in particolare quelli relativi al torneo di Atene ed alle amichevoli in Cina. Verrà definita a breve la programmazione televisiva e streaming con la copertura di Sky Sport.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALBASKET AGOSTO 2023

Trentino Basket Cup (Trento)

Venerdì 4 Agosto

Ore 18:00 Capoverde-Cina

Ore 20:30 Italia-Turchia

Sabato 5 Agosto

Ore 18:00 Perdente Semifinale N. 1 vs. Perdente Semifinale N. 2

Ore 20:30 Vincente Semifinale N. 1 vs. Vincente Semifinale N. 2

Torneo dell’Acropolis (Atene – Grecia)

Mercoledì 9 Agosto

Ore 18:45 Italia-Serbia

Giovedì 10 Agosto

Ore 18:45 Italia-Grecia

Domenica 13 Agosto

Ore 20:30 Italia-Portorico (a Ravenna)

Domenica 20 Agosto

Ore 9:00 Italia-Brasile (a Shenzhen – Cina)

Lunedì 21 Agosto

Ore 11:30 Italia-Nuova Zelanda (a Shenzhen – Cina)

