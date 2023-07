Basket femminile, Europei Under 20 2023: Italia sconfitta dalla Lettonia nella seconda partita del girone

L’Italia subisce la prima sconfitta degli Europei Under 20 femminili di Vilnius, in Lituania. A infliggergliela è la Lettonia, spinta da una prestazione da 29 punti (14 dei quali ottenuti dalla lunetta) di Vanesa Jasa. Alle azzurre non bastano i 18 punti di Matilde Villa, i 14 di Sara Ronchi (che però tira con 2/10 dal campo) e i 13 di Ndack Mbengue. Per la squadra di Andrea Mazzon ci sarà martedì il confronto con il Belgio che determinerà poi il futuro accoppiamento di ottavi di finale.

Si comincia con un certo equilibrio, che dopo sei minuti viene però spezzato dal parziale di 2-11 messo in atto dalla Lettonia con Sila, Ozola e Jasa che iniziano a guadagnare quantità abbondanti di viaggi in lunetta (alla fine sarà quantomeno curioso il divario in questo senso, non per i liberi realizzati, ma per quelli tentati: 15/22 da una parte, 31/42 dall’altra). Provano a ricucire Cancelli, Ronchi e le Villa, ma a fine primo periodo è 19-22.

La Lettonia scappa, stavolta per davvero, nella prima metà del secondo periodo, con Sila e Priede che stavolta si ergono a protagoniste fino al 21-35. Stavolta sono Matilde Villa e Mbengue a provare a ridare alle azzurre un po’ di slancio, ma la doppia cifra di svantaggio diventa singola solo per breve tempo. All’intervallo è 32-43.

Si registra col tempo un problema rimbalzi (finirà 33-44 per le baltiche in questo senso), e il divario fondamentalmente non accenna a cambiare. Anzi, con Ozola la Lettonia raggiunge il +16 (36-52), anche se qui l’Italia prova a reagire ancora con Matilde Villa che, se non segna, fa segnare (ne sa qualcosa Varaldi per la tripla del -10). L’elastico continua anche oltre il 51-63 a 10′ dal termine, poi una fiammata di Mbengue e Guarise riporta le azzurre sul -7 (58-65). Arriva il momento migliore per le tricolori, che spinte da Eleonora Villa e dalla tripla di Ronchi si issano fino al -3 (66-69) a 4’12” dal termine. Di lì, però, segnano Viksne e Priede, le azzurre non lo fanno per oltre due minuti e non riescono più a ricucire nonostante la volontà.

ITALIA-LETTONIA 69-76

ITALIA: Blasigh 3, E. Villa 6, Guarise 3, M. Villa 20*, Allievi*, Seka 2, Ronchi* 14, Logoh, Valli, Varaldi* 6, Mbengue* 13, Cancelli 2. All. Mazzon

LETTONIA: Ozola* 12, Viksne* 6, Kalnina ne, Linina, Jasa* 29, Treiliha, Leimane 1, Priede 10, Kivite, Lukasevica, Tomasicka* 5, Sila* 13. All. Nerips

Foto: fiba.basketball