Basket, i convocati dell’Italia “Green Team” per le sfide con la Spagna

In attesa di vedere la Nazionale maggiore preparare il Mondiale nelle Filippine, domani scenderà in campo l’Italia “Green Team”. Si tratta di una selezione di giovani tutti nati negli anni 2000, che affronterà la Spagna Under 22 il 3 e 4 luglio a Torrejon de Ardoz.

In panchina ci sarà Edoardo Casalone, che ha fatto le sue scelte quest’oggi. Tra i dodici ci sarà Momo Diouf, che sarà anche il capitano della squadra, visto che vanta sei presenze in azzurro. Da segnalare la presenza tra i convocati di Dame Sarr, classe 2006, che milita nel Barcellona e che è considerato una delle grandi promesse della nostra pallacanestro. Sempre classe 2006 è Samuele Miccoli, uno dei giovani più promettenti del vivaio dell’Olimpia Milano. Fari puntati anche su Grant Basile, arrivato nel finale di stagione a Tortona, e con lui ci sarà anche il compagno di squadra Nicolò Filoni.

Le parole del CT Edoardo Casalone: “Ci apprestiamo a chiudere una settimana di lavoro molto soddisfacente. L’intento era quello di dare a questi ragazzi l’opportunità di respirare l’aria della nostra famiglia Azzurra ed entrare a far parte di un progetto ampio. Nonostante le differenze di età, la grande disponibilità dimostrata da tutti ci ha permesso di svolgere delle sedute molto proficue. Le due gare che giocheremo in Spagna serviranno a chiudere il percorso ma ciò che volevamo vedere ed offrire ai convocati era una settimana di raduno e di lavoro insieme. Come sempre non è stato piacevole dover ridurre il roster da 18 a 12 giocatori e per questo desidero ringraziare, a nome di tutto lo staff, i 6 ragazzi che hanno lasciato il raduno. Sono certo che questa sia stata un’esperienza formativa che ognuno di loro potrà conservare per arricchire ulteriormente il proprio bagaglio”.

L’Italia vestirà in entrambe le amichevoli una divisa bianca ma con i numeri di colore verde, che saranno accompagnati con il logo “Macron 4 Planet”, per sensibilizzare il messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

CONVOCATI ITALIA “GREEN TEAM”

Filippo Gallo

Samuele Miccoli

Saverio Bartoli

Vittorio Bartoli

Matteo Librizzi

Grant Basile

Maximilian Ladurner

Mouhamet Diouf

Matteo Schina

Sasha Grant

Dame Sarr

Niccolò Filoni

