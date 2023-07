Basket femminile, Mondiali Under 19 2023: Stati Uniti al decimo titolo di categoria

Ci vuole una durissima finale disputata e vinta contro la Spagna, ma alla fine gli Stati Uniti escono da Madrid con l’oro Under 19 femminile in mano. Il team americano vince il titolo mondiale per la decima volta con il 66-69 che le premia, e non in un’arena qualsiasi, ma al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, quello stesso WiZink Center che il Real Madrid usa comunemente per le partite di casa.

Grande novità del torneo, nella sua fase finale, è stata legata all’utilizzo di una nuova e sperimentale superficie di gioco, l’ASB GlassFloor che, rispetto al tradizionale parquet, offre tutta una serie di possibilità legate in particolare alla proiezione in video sul terreno di immagini ben diverse dal legno fisso in quanto tale.

Tornando al basket giocato, va rimarcata la coppia Cotie McMahon-Chloe Kitts, 16 e 15 punti rispettivamente. Il quintetto base della rassegna però non le vede all’interno: ci sono la canadese Toby Fournier, la spagnola Iyana Martin, la francese Leila Lacan e le USA Hannah Hidalgo e Joyce Edwards.

L’Italia ha terminato il proprio cammino all’11° posto, battendo l’Egitto nella relativa finale. Si tratta di un risultato che, date le premesse, è sostanzialmente in linea con le attese. Per completare il podio ci pensa il Canada (80-73 sulla Francia).

Foto: fiba.basketball