Basket femminile, Mondiali U19 2023: Italia eliminata, vince la Repubblica Ceca

Sono iniziati i playoff dei Mondiali Under 19 femminili di basket e alla Jorge Garbajosa Arena di Torrejón de Ardoz il primo ottavo di finale ha visto le azzurre scendere in campo contro la Repubblica Ceca. L’Italia, dopo i due ko iniziali, arrivavano all’appuntamento battendo il Brasile nell’ultimo match della fase a gironi, mentre le ceche hanno chiuso il loro girone seconde con le vittorie su Egitto e Cina e il ko con il Canada. Ecco come è andata.

Pronti, via e dopo un paio di errori tripla delle ceche per dare il là alla partita, ma subito giocata da tre punti per le azzurre e tutto pari. Canestro di Eleonora Villa e primo vantaggio Italia. Match che resta molto equilibrato, con le azzurre che perdono qualche pallone di troppo e concedono liberi alle ceche, che però non ne approfittano al meglio. E quasi a metà quarto una tripla di Villa vale il 10-6 per l’Italia. Torna sotto, però, la Repubblica Ceca e con un parziale di 10-0 passa in vantaggio e va sul +4. Azzurre ancora imprecise nei passaggio e allunga ancora la formazione avversaria. Reazione delle italiane che tornano sul -1, ma nuovo strappo ceco e si va al primo stop sul 17-23.

Non riesce a reagire la squadra azzurra e ceche che restano con un vantaggio abbastanza tranquillo avanti e va anche in doppia cifra, con le azzurre in grossa difficoltà ora. Due triple segnano il +16 quasi a metà quarto, ma risponde Blasigh per provare a dare la scossa alle azzurre. Ma è solo un’illusione, perché Italia che continua a sbagliare e la Repubblica Ceca continua a colpire da oltre l’arco e va oltre i 20 punti di vantaggio. Azzurre che provano a chiudere almeno bene un secondo quarto difficilissimo e si va al riposo lungo con l’Italia sotto 36-52.

Non cambia la musica nella ripresa, con la Repubblica Ceca che può gestire l’ampio vantaggio, mentre le azzurre non riescono a ridurre il gap e, anzi, durante il terzo quarto rivedono le ceche andare oltre i 20 punti di vantaggio, controllando un match che sembra ormai segnato. Terzo quarto che si chiude sul 57-74. Prova una reazione l’Italia a inizio ultimo quarto, tornando a -13 e insistono. Sono Villa e Blasigh a spingere le azzurre, anche se la rimonta è durissima. E un antisportivo a Caloro peggiora le cose, con le ceche che riallungano sul +16. È il colpo decisivo, la spinta azzurra si spegne, nonostante una sempre ottima Blasigh e Repubblica Ceca che vince 92-84. Per l’Italia, dunque, addio ai Mondiali nonostante i 26 punti di Villa e i 24 di Blasigh.

