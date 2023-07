Basket femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali Under 19: assente Matilde Villa, c’è la sorella Eleonora

Ultimi giorni di attesa in vista dell’inizio dei Campionati Mondiali Under 19 di basket femminile 2023, in programma a Madrid da sabato 15 a domenica 23 luglio. Alla vigilia della partenza per la Spagna (da Bologna), la FIP ha ufficializzato l’elenco delle 12 giocatrici convocate dalla Nazionale italiana per partecipare alla prestigiosa rassegna iridata giovanile.

Salta all’occhio l’assenza di Matilde Villa, già selezionata addirittura per i recenti Europei Senior da coach Lino Lardo, a causa di impegni scolastici (gli esami di maturità) che non le hanno consentito di prendere parte alla preparazione insieme alle compagne di squadra. La talentuosa playmaker dell’Umana Reyer Venezia tornerà comunque in campo a fine mese per partecipare agli Europei Under 20 in Lituania (29 luglio-6 agosto).

A Madrid ci sarà la sorella gemella di Matilde, Eleonora, mentre completano il roster tricolore Arianna Arado, Vittoria Blasigh, Beatrice Noemi Caloro, Adele Cancelli, Anita Carraro, Laura Di Stefano, Princess Amy Jakpa, Takougang Kenko Loredana Ngamene, Elena Streri, Ramona Tomasoni e Sara Zanetti.

Le Azzurre, inserite nel gruppo C, debutteranno il 15 luglio alle ore 11.45 contro il Giappone, poi il 16 luglio alle 14.45 se la vedranno con la Lituania ed infine affronteranno il Brasile per l’ultimo incontro del girone il 18 luglio alle 14.15. Tutte le squadre accederanno agli ottavi di finale e l’Italia incrocerà il gruppo D composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca.

CONVOCATE MONDIALI BASKET FEMMINILE U19 2023

ARIANNA ARADO 2004 A LUPE SAN MARTINO

VITTORIA BLASIGH 2004 G LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 G BASKET COSTA

ADELE CANCELLI 2004 C OROROSA BASKET

ANITA CARRARO 2004 A REYER VENEZIA MESTRE SPA

LAURA DI STEFANO 2004 C BASKET ROMA ASD

PRINCESS AMY JAKPA 2004 C LIB. MONCALIERI

TAKOUGANG KENKO LOREDANA NGAMENE 2004 C GRANDA COLLEGE

ELENA STRERI 2004 G FUTUROSA FORNA TRIESTE

RAMONA TOMASONI 2004 G BRIXIA BASKET

ELEONORA VILLA 2004 G BASKET COSTA

SARA ZANETTI 2004 A MINIBASKET BATTIPAGLIA

Credit: Valerio Origo