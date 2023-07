Basket femminile: Lucca lascia la Serie A1, le Mura perdono un pezzo di 31 anni di storia

In tanti a Lucca si auguravano finisse in modo diverso. Invece non è accaduto nulla, e per nulla s’intende esattamente nulla. Il Basket Le Mura, 31 anni di storia, uno scudetto, tanti duelli con le grandi della Serie A e il PalaTagliate fatto diventare più di un semplice palasport. L’attività della società è costretta a fermarsi definitivamente.

Lo spiega in maniera tristemente chiara il comunicato rilasciato oggi sui vari canali del club: “Il Basket Le Mura rinuncia alla serie A1. Non è arrivata alcuna manifestazione di interesse e nessun impegno, anche solo parziale, per consentirci di provare ad approcciare il prossimo campionato nel rinnovato contesto economico e regolamentare. Al contempo non si è concretizzata alcuna ipotesi di cessione del titolo, anche a carattere gratuito con conseguente riposizionamento in altra categoria. Con grande amarezza, l’Associazione si ferma qui.

Vedremo quale sarà il futuro del movimento, con un campionato 2023/24 che si preannuncia a 13 squadre. In bocca al lupo alle altre Società del basket Lucchese che prenderanno la nostra “eredità morale”. Al di là dei risultati ottenuti in questi 31 anni di vita, la società desidera ringraziare tifosi, dirigenti, allenatori, staff sanitari, sponsor e tutte quelle persone che hanno lavorato dietro le quinte, fondamentali per contribuire a scrivere questa storia. E’ stato un viaggio bellissimo“.

Da Lucca sono passate tante figure importanti, prima fra tutte Lidia Gorlin che ha donato una larga parte della sua attività successiva alla grande carriera da giocatrice alla società toscana. Vale la pena ricordare il roster dello scudetto dell’annata 2016-2017: Valeria Battisodo, Arianna Landi, Federica Tognalini, Kayla Pedersen, Francesca Dotto, Julie Wojta, Jillian Harmon, Martina Crippa, Maria Miccoli, Carolina Salvestrini, Monique Ngo Ndjock, Martina Mandroni. Coach era Mirco Diamanti.

Ma di nomi ce ne sarebbero davvero troppi da ricordare: Chiara Consolini, Mery Andrade, Benedetta Bagnara, Imma Gentile, Laura Spreafico, Kathrin Ress, Angela Gianolla, Marie Ruzickova, Megan Mahoney, Maria Laterza, Bashaara Graves, Alessandra Orsili, Sara Madera, Giulia Natali.

