Basket, Gigi Datome annuncia il ritiro: chiuderà dopo il Mondiale con l’Italia

I Mondiali nella Filippine saranno l’ultima competizione da giocatore di Gigi Datome. Il campione sardo ha annunciato il suo ritiro dal basket proprio al termine della rassegna iridata, che sarà l’atto finale di una carriera davvero straordinaria per uno dei migliori giocatori dell’ultimo ventennio della pallacanestro italiana.

Una carriera iniziata con la maglia di Siena, poi Scafati e soprattutto Roma. Con la maglia della Virtus riesce anche a ricevere il premio di MVP nel 2013, portando la squadra da capitano alla finale Scudetto. Un anno magico e che apre a Datome la porta addirittura della NBA con i Detroit Pistons.

La miglior prestazione con la maglia di Detroit sono i 13 punti segnati in casa di Cleveland. Dopo una stagione e mezza, i Pistons lo cedono ai Boston Celtics dove resta qualche mese. Al termine della stagione regolare e dei playoff, Datome decide di terminare la sua avventura americana e di tornare in Europa. Ad accoglierlo è il Fenerbache con il quale vince tutto in Turchia e soprattutto riesce a conquistare la prima ed unica Eurolega nel 2017.

Cinque stagioni in Turchia e poi il ritorno in Italia con la maglia dell’Olimpia Milano. Tre anni intensi per Datome, con il ritorno alle Final Four di Eurolega, le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e soprattutto i due Scudetti consecutivi. In entrambi i titoli c’è il timbro del campione sardo, ma soprattutto nell’ultimo Datome riesce anche vincere il premio di MVP, giocando una gara-7 fenomenale.

Ora l’ultimo capitolo della carriera, quello con la Nazionale. Un rapporto di grandissimo amore quello tra Gigi e la maglia azzurra, per un giocatore che c’è sempre stato ogni estate ad ogni grande appuntamento. Un Mondiale vissuto da capitano con il sogno di poter conquistare una medaglia, l’unica cosa che gli manca in bacheca, proprio come detto da lui nel video-saluto sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Datome (@gigidatome)



Credit Ciamillo