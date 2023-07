Basket, Europei Under 20 2023: Italia in gara a Heraklion, Davide Casarin guida il gruppo azzurro

Si apriranno domani gli Europei Under 20, che faranno tappa a Heraklion, che noi conosciamo anche come Candia, nell’isola di Creta. La manifestazione vede la Spagna nel ruolo di campionessa uscente, visto il successo nel 2022 con annesso 7-0, un percorso netto a testimoniare un pezzo di quella che è stata un’estate magica per la pallacanestro iberica.

L’Italia, che non va a podio dalla vittoria del 2013 (era il gruppo di Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Michele Ruzzier e Awudu Abass solo per citarne alcuni), si presenta con un gruppo guidato da coach Alessandro Magro, l’artefice di numerose belle cose a Brescia. Questi i 12 che vedremo in campo: Nicola Berdini (Cantù), Alfredo Boglio (Juvi Cremona), Davide Casarin (Venezia), Leonardo Faggian (Treviso), Tommaso Fantoma (Trieste), Alessandro Ferrari (Verona), Nicola Giordano (Ravenna), Andrea Loro (Borgomanero), Octavio Maretto (Loreto), Ivan Onojaife (Ravenna), Luca Vincini (Juvi Cremona) e Nicolò Virginio (Varese).

Chiaramente il leader designato, e anche uno degli osservati speciali, sarà Casarin, che insieme a Virginio e Faggian avrà sostanzialmente in mano carte da giocare in quello che si preannuncia un girone non facile con Israele, Turchia e Belgio. Il sabato sarà dedicato proprio alla sfida a quest’ultimo, alle 17:30, mentre domenica alle 15:00 sarà la volta di Israele e poi si concluderà lunedì alla stessa ora con la Turchia.

Il format: tutte le 16 squadre, dopo le partite di girone, si qualificano per gli ottavi di finale, dove gli incroci sono prima-quarta e seconda-terza. Nel caso degli azzurri, il gruppo “associato” all’A è il B, quello di Spagna, Estonia, Montenegro e Serbia (e, per parecchie ragioni, infuocato). Di qui in avanti eliminazione diretta da una parte, tabellone 9°-16° posto dall’altra. E attenzione proprio a questo fattore: le ultime tre retrocedono in Division B, con altrettante promozioni nella Division A che si svilupperanno nel corso di questa estate.

L’Italia arriva da una preparazione che, ad ogni modo, è stata di buon livello: battute nel torneo di Dommegge (vinto) Slovenia, Germania e Grecia e poi, in altre due successive partite, la Polonia. Tutte squadre che rivedremo in terra cretese.

Credit: Ciamillo