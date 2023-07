Basket, Europei Under 18 2023: l’Italia lotta fino alla fine ma cede alla Spagna e trova la seconda sconfitta del girone

Si chiude con una sconfitta la prima fase degli Europei Under 18 2023 in corso di svolgimento a Nis (Serbia) per l’Italbasket. Gli Azzurri, dopo la vittoria di ieri contro la Danimarca, cedono alla distanza contro la Spagna col punteggio di 72-78 nonostante un buon primo quarto. Il bilancio è di un successo e due ko per i ragazzi di Andrea Capobianco, che chiudono così al terzo posto nel gruppo D e dovrebbero incrociare la Slovenia negli ottavi di finale in programma mercoledì 26 Luglio (match previsto alle 20:30).

Non bastano i 22 punti di un mai domo Dame Sarr a ribaltare l’inerzia del match, con 14 punti di Francesco Ferrari ed 11 di Van Der Knapp. Tra le fila degli spagnoli, invece, 23 di Aday Mara e 12 di Hugo Gonzales.

Dame Sarr brucia subito la retina dall’arco (3-0), con la Spagna che risponde presente e rimane ad una sola lunghezza (4-3). Leonardo Marangon piazza il canestro del +4 (7-3), con Martinez e Saint-Esupery che rimettono il match in perfetta parità (7-7). Nuovo vantaggio azzurro con la schiacciata di Dame Sarr e la tripla di Van Der Knapp (14-11), con il numero 10 che si mette in proprio e porta l’Italia a +5 (18-13) a -2’38” dalla prima sirena. I ragazzi del CT Capobianco spingono sull’acceleratore e sfiorano la doppia cifra di margine con Samuele Piccoli (24-15), ma la bomba di Lucas Mari fissa il punteggio sul 24-18 dopo 10’ di gioco.

Nel secondo quarto gli Azzurri mantengono due possessi pieni di vantaggio (26-20), con Mara da una parte e D’Amello dall’altra che si sfidano a suon di schiacciate (29-24). Ancora Mara vola a canestro per il -1 (29-28), ma Sarr reagisce e mantiene gli avversari a distanza (31-28). Le Furie Rosse non ci stanno e pareggiano ancora (31-31), mettendo la freccia ancora con Mara (31-33). Dame Sarr rimette tutto in discussione (33-33), ma il lay-up di Ferrari e la tripla di Folgueiras valgono il 36-36 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

E’ ancora Aday Mara a rendersi protagonista anche in avvio di ripresa per il nuovo vantaggio spagnolo (36-38). Gli iberici provano a dare uno strappo al match piazzando un parziale di 8-0 (36-44), con l’Italia che si sblocca grazie a Dame Sarr dopo quasi tre minuti (38-44). Samuele Piccoli arma il braccio dalla lunga distanza e prova a scuotere i compagni (41-44), ma l’alley oop di Mara ed la penetrazione di Martinez tengono gli Azzurri a +7 (41-48). Dame Sarr prende esempio dal compagno Piccoli e spara dall’arco la tripla del -4 (44-48) con Van Der Knapp che accorcia a -1 (48-49) a meno di tre minuti dalla terza sirena. Reazione immediata della Spagna con Gonzales e Vicente (48-54), con Langarita che da due fissa il punteggio di 48-57 all’ultima pausa breve del match.

Dame Sarr suona la carica: tripla e -6 (51-57), gli Azzurri non mollano. Marangon da due dà continuità alla reazione italiana (53-57), ma ci pensa Ruben Vicente a rispondere in schiacciata per la Spagna (53-59). Altra bomba di Sarr – che aggiorna costantemente il proprio bottino personale – per il -3 (56-59), con due canestri in fila di Ferrari e Torrresani che tiene i ragazzi del Belpaese a contatto (60-61). Saint-Supery e Mara fanno 4/4 dalla lunetta (65-62) quando si entra negli ultimi tre minuti del match, ma è ancora Francesco Ferrari a mordere le caviglie agli avversari (64-65). Non trema ancora la mano ad Adam Mara a cronometro fermo: 2/2 e +3 Spagna (64-67), ma ci pensa Ferrari dall’arco a riportare la sfida in perfetta parità (67-67). Nuovo vantaggio iberico con Langarita (67-69), mentre Leonardo Marangon si becca un fallo tecnico: Martinez segna il libero forse decisivo (67-70), con coach Capobianco che chiama time-out a 44” dalla sirena finale. Marangon reagisce subito con la schiacciata del -1 (69-70): questa volta è il CT spagnolo a fermare il gioco per un minuto di sospensione, con gli spagnoli che dalla lunetta trovano i punti mettere un piccolo margine sugli Azzurri (69-76). Torresani segna la tripla della disperazione (72-76), ma Garmendia in contropiede segna il canestro del 72-78 con cui la Spagna centra la terza vittoria in altrettante partite disputate e condanna l’Italia al secondo ko.

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-SPAGNA 72-78 (24-18, 12-18, 12-21, 24-21)

Italia: Ferrari 14, Marangon 6, Sarr 22, Torresani 9, Van Der Knapp 11, Conte ne, D’Amelio 2, Greppi, Miccoli 6, Pozzato 2, Tadiotto, Zanetti ne.

Spagna: Garmendia 2, Gonzales 12, Langarita 8, Mara 23, Martinez 5, Barbera 2, Folgueiras 5, Mari 3, Saint-Supery 11, Salo, Vicente 5, Vidarte 2.

Foto: fiba.basketball