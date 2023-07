Basket, la Serbia andrà ai Mondiali senza Jokic, Kalinic e Micic

Brutte notizie per la Serbia in vista dei Mondiali 2023 di basket. Alla rassegna iridata che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone), non ci saranno infatti sicuramente Nikola Jokic, Nikola Kalinic e Vasilije Micic, tre giocatori di grandissimo spessore.

Queste assenze si possono definire certe dopo che è stata pubblicata la lista allargata dei convocati della Serbia, lista in cui non sono presenti i nomi dei tre fuoriclasse. I motivi delle tre assenze sono diversi tra loro: Kalinic è alle prese con un affaticamento e tanti piccoli infortuni, Jokic necessita di un periodo di riposo dopo una stagione molto lunga e stressante in NBA, mentre Micic ha intenzione di preservarsi in vista della sua prima stagione oltreoceano con gli Oklahoma City Thunder.

Qui di seguito i giocatori presenti nella lista allargata dei convocati della Serbia: Aleksa Avramovic, Dusan Beslac, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Ognjen Jaramaz, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Filip Petrusev, Aleksej Pokusevski, Aleksa Radanov, Dusan Ristic, Alen Smailagic, Boris Simanic, Nikola Topic, Uros Trifunovic.

Foto: LaPresse