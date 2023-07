Basket, Europei Under 18 2023: Italia, dal 18-0 alla sconfitta con la Grecia. Bruttissimo infortunio per Stefano Conte

In questo debutto agli Europei Under 18 2023 di Nis, in Serbia, all’Italia semplicemente non va bene niente. Non c’è solo la sospensione del match nel finale di primo quarto per infiltrazioni d’acqua nello Sports Centre Cair, non c’è soltanto l’avvio con un parziale di 18-0 che si trasforma in sconfitta per 81-88 contro la Grecia, ma c’è anche il tremendo infortunio di Stefano Conte, rimasto vittima di una botta tra fronte e naso davvero molto dura su un contatto dopo un rimbalzo da tiro libero. Il giocatore di Anzio, rimasto a terra, è stato portato via in barella; ci si augura che nelle prossime ore arrivino notizie tranquillizzanti circa il suo stato di salute.

Per la cronaca, gli uomini di Andrea Capobianco non riescono a giovarsi della coppia Francesco Ferrari-Dame Sarr, 22 punti per l’uno e 21 per l’altro, mentre la selezione di Evangelos Ziagkos ben sfrutta i 20 di Alexandros Samodurov, uno dei giocatori più attesi alla vigilia, di scuola Panathinaikos.

Come si diceva, l’inizio dell’Italia è a dir poco fragoroso. Nemmeno 5 minuti e gli azzurri, sospinti da Greppi, Ferrari e Sarr, riescono in un clamoroso 18-0 che diventa 21-1 con ancora Sarr da tre. La Grecia, oltre che con il suo uomo di riferimento, si riprende con Kalliontzis e Abosi, tornando piuttosto velocemente sul 24-15 prima del tremendo contatto Abosi-Conte e della sospensione, dopo la quale Pozzato beffa la sirena per il 26-15.

La Grecia, ad ogni modo, è di nuovo nel match, e per tutto il secondo quarto riesce a restare intorno ai 6 punti di ritardo fino a un nuovo affondo di Samodurov che significa 36-35, ed è lui a servire Komnianidis per il 38-38 dell’intervallo. Al rientro in campo Chitikoudis firma il primo vantaggio ellenico, che non resta episodico. Le percentuali delle due squadre, per lunghi minuti, si abbassano di molto, con gli azzurri che mai riescono a rimettere il naso avanti. Ne approfittano Sprintzios e Kalliontzis per il +7, solo parzialmente coperto da Miccoli e Ferrari (54-56 e poi 54-58). La Grecia, con Maragkoudakis che si fa anch’egli carico di responsabilità, acquisisce però un margine di nove punti che mantiene a lungo anche con l’aiuto di Avdalas. Dal 70-79 Torresani, Sarr e Ferrari provano a ricucire lo strappo, ma Samodurov e poi Komnianidis, quest’ultimo dall’arco, chiudono ogni discorso.

ITALIA-GRECIA 83-88

ITALIA: Torresani* 15, Conte, Miccoli 4, Tadiotto, Sarr* 21, Pozzato 2, van der Knaap 2, Marangon* 11, D’Amelio, Ferrari* 22, Greppi* 4, Zanetti. All. Capobianco

GRECIA: Paraskevopoulos 2, Vasilantonakis 2, Maragkoudakis* 5, Kalliontzis 7, Kamperidis*, Chitikoudis 10, Sprintzios 3, Samodurov* 20, Avdalas* 8, Liotopoulos* 13, Abosi 10, Komnianidis 8. All. Ziagkos

Foto: fiba.basketball