Basket: Grecia, tra i primi convocati per i Mondiali c’è Giannis Antetokounmpo, ma rimangono i dubbi su di lui

Dimitris Itoudis non avrà di fronte a sé un’estate facile. La Grecia, infatti, ai Mondiali avrà un compito difficile non solo e non tanto perché il gruppo è composto da Stati Uniti, Nuova Zelanda e Giordania, quanto per il rischio importante di assenze varie. Anzi, qualcuna c’è già.

Intanto, però, occorre procedere a definire quali sono i 22 che si giocheranno i 12 posti nelle Filippine, dove si giocherà il girone C: Kostas Papanikolaou, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Giannoulis Larentzakis, Ioannis Papapetrou, Dimitris Agravanis, George Papagiannis, Michalis Lountzis, Dinos Mitoglou, Lefteris Bochorides, Kostas Antetokounmpo, Panagiotis Kalaitzakis, Nikos Rogkavopoulos, Dimitris Moraitis, Nikos Chougkaz, George Tsalmpoyris, Vassilis Toliopoulos, Dimitris Flionis, Manos Chatzidakis, Lefteris Mantzoukas, Thomas Walkup e Vangelis Zougris.

Posta la presenza nel ruolo di naturalizzato di Walkup al posto di Tyler Dorsey (ma senza le origini elleniche del secondo), il vero grande dubbio è Giannis Antetokounmpo, che è ancora a rischio: potrebbe infatti saltare la rassegna iridata a causa di un intervento di pulizia al ginocchio destro, quello che gli aveva dato noie nella stagione NBA appena conclusa.

Ma quello della superstar dei Milwaukee Bucks non è l’unico nome a rischio. Qualcuno, infatti, è anche già fuori: Nick Calathes e Kostas Sloukas, due elementi di primaria importanza, hanno deciso di tirarsi fuori, così come il già citato Dorsey.

Foto: LaPresse