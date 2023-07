Basket, EuroCup 2023-2024: sorteggiati i gironi. Venezia e Trento le due italiane in competizione

Sono state sorteggiate oggi le composizioni dei gironi di EuroCup 2023-2024. Due le squadre italiane partecipanti, Venezia e Trento, con Brescia che per quest’anno ha deciso di stare lontana dalle Coppe europee. Per le due citate, invece, è una sostanziale tradizione che si rinnova.

In particolare, l’Umana Reyer Venezia è stata sorteggiata nel gruppo A, di cui fanno parte anche Hapoel Tel Aviv (Israele), Joventut Badalona (Spagna), Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia), Paris Basketball (Parigi, Francia), Wolves Vilnius (Lituania), Veolia Towers Hamburg (Amburgo, Germania), Besiktas Istanbul (Turchia), Prometey (Ucraina) e London Lions (Londra, Regno Unito).

Per quanto riguarda Trento, alla Dolomiti Energia sono toccati Dreamland Gran Canaria (Spagna), Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro), ratiopharm Ulm (Germania), Mincidelice JL Bourg-en-Bresse (Francia), Turk Telekom Ankara (Turchia), Lietkabelis Panevezys (Lituania), Aris Salonicco (Grecia), Slask Wroclaw (Polonia), U-BT Cluj-Napoca (Romania). In sostanza, è il girone dei campioni uscenti che hanno rinunciato, per eccesso di costi, a giocare l’Eurolega nell’annata ventura.

Il format della competizione è cambiato, e prevede ora il passaggio delle prime sei dai due gironi. In particolare, le prime due andranno direttamente ai quarti di finale, mentre dalla terza alla sesta giocheranno gli ottavi. Inoltre, semifinali e finale non saranno più con serie in gara secca, ma al meglio delle due su tre. Resta immutato il fatto che si giocano 18 partite di regular season.

