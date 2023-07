Basket, Champions League 2023-2024: tutti gli accoppiamenti. Brindisi e Varese cercano il pass per la fase a gironi

Il dado è tratto. Oggi, mercoledì 5 luglio, si è svolto alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies (Svizzera), il sorteggio valido per la prossima Basketball Champions League.

La competizione nelle sue fase iniziali sarà divisa in tre raggruppamenti (in cui saranno presenti Varese e Brindisi) che determineranno le ultime tre squadre che accederanno alla regular season dove, come sappiamo, saranno ai nastri di partenza anche Sassari e Tortona.

Varese e Brindisi giocheranno entrambe nel gruppo di qualifica 2. I lombardi affronteranno nello specifico la squadre serba del FMP Soccerbet, mentre i pugliesi se la vedranno con il team rumeno del CSM CSU Oradea. Essendo posizionate sul versante opposto del tabellino, le due italiane potrebbero scontrarsi in Finale.

Sassari è stata invece sorteggiata nel girone D insieme a King Szczecin (Polonia) ,Ludwigsburg (Germania), AEK (Grecia). Tortona invece se la vedrà nel girone H con Ucam Murcia (Spagna), Igokea (Bosnia), Tofas Bursa (Turchia). Di seguito tutti gli accoppiamenti

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2023: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Round Tournament 1

Bakken Bears (Danimarca) vs Peja (Kosovo)

Kalev Cramo (Estonia) vs Norrköping Dolphins (Svezia)

SL Benfica (Portogallo) vs TSU Tbilisi (Georgia)

Patrioti Levice (Slovacchia) vs Petrolina AEK Larnaca (Cipro)

Round Tournament 2

Cholet Basket (Francia) vs Telenet Giants Antwerp (Belgio)

FMP Soccerbet (Serbia) vs Pallacanestro Varese (Italia)

Happy Casa Brindisi (Italia) vs CSM CSU Oradea (Romania)

Heroes Den Bosch (Olanda) vs BC Gottingen (Germania)

Round Tournament 3

Strasburgo (Francia) vs BC Jomava CBet (Lituania)

Karhu Basket (Finlandia) vs Ironi Ness Ziona (Lituania)

Legia Varsavia (Polonia) vs Winner Pre-Qualifiers

Mornar Barsko Zlato (Montenegro) vs Monbus Obradoiro (Spagna)

GIRONE A: Le Mans (Francia), Peristeri (Grecia), Falco Szombathely (Ungheria), Malaga (Spagna)

GIRONE B: BK Opava (Rep. Ceca), Promitheas (Grecia), Rytas Vilnius (Lituania), Dijon (Francia)

GIORNE C: Winner Q2, VEF Riga (Lettonia), Darussfaka (Turchia), Lenovo Tenerife (Spagna)

GIRONE D: King Szczecin (Polonia), Dinamo Sassari (Italia), Ludwigsburg (Germania), AEK (Grecia)

GIRONE E: Winner Q3, EWE Baskets Oldenburg (Germania), Filou Oostende (Belgio), Pinar Karsiyaka (Turchia)

GIRONE F: Rio Breogan (Spagna), Bursaspor (Turchia), Telekom Bonn (Germania), Hapoel Holon (Israele)

GIRONE G: Winner Q1, PAOK (Grecia), Galatasary (Turchia), Hapoel Jerusalem (Israele)

GIRONE H: Bertram Derthona (Italia), Ucam Murcia (Spagna), Igokea (Bosnia), Tofas Bursa (Turchia)

Foto: Ciamillo