Basket, Mondiali 2023: la long list della Spagna: Llull e Fernandez guidano la truppa

Arriva una notizia molto importante dal mondo del basket. Nella giornata odierna infatti la Spagna ha pubblicato la sua long list di giocatori che andranno a formare il roster che partirà alla volta dei Campionati Mondiali 2023, rassegna in scena dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone.

L’annuncio è arrivato direttamente da coach Sergio Scariolo, il quale ha letto la lista durante una conferenza stampa. Sono sedici i giocatori reclutati dall’allenatore italiano che, come sappiamo, dovranno diventare dodici prima dell’inizio della rassegna iridata.

Tante le certezze, a partire dagli indispensabili Sergio Llull e Rudy Fernandez, passando poi per i cinque protagonisti dell’NBA: stiamo parlando del play Ricky Rubio oltre che dei lunghi Willy E Juancho Hernagomez, Santi Aldama e Usman Garuba. Non sarà ovviamente presente la pedina fondamentale degli scorsi Campionati Europei, Lorenzo Brown, rimasto vittima di un infortunio proprio in occasione della Finalissima del 2022 che l’ha portato a stare lontano dal campo per lungo tempo.

Riportiamo di seguito la lista dei convocati di Sergio Scariolo.

Foto: Ciamillo