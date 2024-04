Basket: Varese sconfitta dal Bahcesehir, si ferma in semifinale di FIBA Europe Cup

Finisce in semifinale il cammino di Varese in FIBA Europe Cup. Sotto sponsor Itelyum, la squadra allenata da Tom Bialaszewski cede di fronte al Bahcesehir con il punteggio di 81-73 e deve lasciar strada ai turchi per la finale della seconda coppa europea organizzata dalla Federazione internazionale: ribaltato il risultato dell’andata (81-80 per i lombardi). L’accoppiata Jerry Boutsiele-Axel Bouteille è decisiva, con il primo che realizza 25 punti e 11 rimbalzi e l’altro che scrive 20 sul tabellino. Per Varese 20 di Sean McDermott e 13 di Davide Moretti.

L’inizio di partita ha molto di Scrubb, che realizza cinque dei primi sette punti del club turco. Brown e Mannion rispondono da tre, ma la difesa turca nel primo quarto riesce sostanzialmente a ingabbiarlo con tutte le derivanti conseguenze. A Ulaneo e Brown risponde Bouteille, Moretti pareggia ancora a 14, poi arriva l’allungo secco da parte del Bahcesehir che piazza un parziale di 9-2 decisivo in quella che poi è la chiusura del quarto sul 26-21.

I turchi cercano di fuggire, e in particolare Arna si carica sulle spalle i suoi fino al 33-24. Spencer (con gran palla di Mannion) e McDermott riducono le distanze con un parziale di 0-8. L’agognato pari, però, per Varese non arriva mai: Boutsiele ne mette quattro in fila, poi arrivano anche Cavanaugh e Bouteille (con una tripla che fa discutere per il posizionamento del piede) e, tanto per cambiare, il divario all’intervallo diventa di 8 punti: 47-39.

Alla ripartenza il club di Istanbul non intende cedere il passo, e anzi con un indiavolato Boutsiele sale fino al 51-39. Il punteggio, se non si blocca lì, ci va abbastanza vicino: le due squadre rimangono a lungo attorno agli 11-12 punti di divario e poi precisamente sul 55-44. Sblocca ancora Boutsiele con il jumper del +13, McDermott colpisce da tre, ma le difese valgono qui più degli attacchi. In qualche modo si entra negli ultimi 10′ sul 59-51.

Sempre più alle strette, il club lombardo inizia improvvisamente a liberarsi della ruggine fino a quel momento avuta. Dopo la tripla di Bouteille del 62-51, infatti, arrivano due triple di Woldetensae che lanciano la rimonta varesina. Colpiscono McDermott e Besson, ed è il primo a mandare avanti gli ospiti sul 64-66, che varrebbe la finale. Il timeout di Radonjic, però, va tutto a vantaggio dei padroni di casa, che colpiscono dall’arco con Bouteille, Kell e Taylor. Stavolta Varese non riesce più a rientrare, e quel che rimane scorre a favore del Bahcesehir che proverà così a fare il bis del 2022.

BAHCESEHIR ISTANBUL-ITELYUM VARESE 81-73

BAHCESEHIR – Ozmizrak ne, Baygul, Kell III 10, Guven ne, Boutsiele* 25, Arna 5, Taylor* 5, Scrubb* 12, Candan, Cavanaugh* 4, Yilmaz, Bouteille* 20. All. Radonjic

VARESE – Mannion* 5, Ulaneo 6, Spencer* 7, Woldetensae 9, Zhao ne, Moretti* 13, Virginio ne, McDermott* 20, Besson 6, Brown* 8. All. Bialaszewski