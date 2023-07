ATP Gstaad 2023: mercoledì di lotta in Svizzera, Thiem sorpreso da Medjedovic. Avanti Hanfmann, Bergs e Kecmanovic

Va in archivio la terza giornata dell’ATP 250 di Gstaad, e sulla Roy Emerson Arena il programma si è significativamente allungato in questo primo blocco di ottavi di finale. Tutto a causa delle grandi lotte che ci sono state nei primi tre confronti disputati sul campo intitolato a una delle grandi leggende del tennis australiano.

Ad aprire il programma è Zizou Bergs: il belga, nella sfida tra qualificati con l’austriaco Jurij Rodionov, vince un match di quasi tre ore terminato per 7-6(8) 4-6 7-6(4). Tanta la battaglia, ma un solo reale rischio di perdere per Bergs, che se si eccettua la parte finale del secondo set ha rischiato sul 4-4 del terzo parziale, con due palle break annullate.

Il prossimo avversario sarà il serbo Miomir Kecmanovic, vincitore dell’unico confronto odierno che si è concluso in due set, con il punteggio di 7-6(4) 6-1 contro lo svizzero Dominic Stricker, che rimane attaccato in qualche modo al match nel parziale d’apertura, ma ne esce in maniera sostanziale nel secondo.

Continua a non convincere Dominic Thiem: l’austriaco viene sconfitto in tre set dall’altro serbo Hamad Medjedovic, una specie di delfino di Djokovic. 7-5 2-6 6-3 il finale che, in due ore e 15 minuti, manda il ventenne di Novi Pazar ai quarti e l’ex vincitore Slam a riflettere nuovamente sulle difficoltà del suo cammino.

Per Medjedovic ci sarà un quarto contro il numero 4 del seeding, Yannick Hanfmann, vincitore del derby tedesco contro Daniel Altmaier per 4-6 6-2 7-5. Per Hanfmann si tratta della quinta volta ai quarti in stagione; debutto a tale livello per il suo avversario, mentre per quanto riguarda Kecmanovic e Bergs l’uno è alla sesta volta ai quarti, è anch’egli alla prima nel 2023 a queste altezze.

