ATP Bastad 2023, Lorenzo Musetti piega Matteo Arnaldi al tie break del terzo set e vola ai quarti

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 3, si aggiudica il derby italiano contro Matteo Arnaldi andato in scena negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, vincendo per 6-3 4-6 7-6 (6) dopo due ore e 38 minuti di gioco, ed ai quarti incontrerà il qualificato austriaco Filip Misolic.

Nel primo set i servizi dominano i primi sei giochi, che non vedono alcun break point, poi d’improvviso l’equilibrio si spezza nel settimo game, quando Musetti dapprima manca una palla break sul 30-40, ma poi ai vantaggi strappa il servizio ad Arnaldi. Il toscano scappa sul 4-3 e poi vince gli ultimi otto punti giocati, trovando un secondo strappo a zero nel nono game che gli consegna la prima partita sul 6-3 dopo 42′.

L’avvio della seconda frazione è opposto a quello della prima: nel game d’apertura il toscano si fa rimontare dal 40-15 e cede il servizio ai vantaggi, ma il ligure non ne approfitta e subisce il controbreak alla quarta occasione ai vantaggi del secondo gioco. Passaggio a vuoto di Musetti e nuovo break, a zero, di Arnaldi, il quale questa volta non concede più nulla al connazionale, cedendo appena quattro punti in quattro turni in battuta, mancando un set point in risposta nel nono game, ma chiudendo poi col servizio a disposizione sul 6-4 dopo 47′.

Nella partita decisiva Musetti esce decisamente meglio dai blocchi, centrando il break a zero nel secondo game che vale poi il 3-0 non pesante, dopo aver vinto nove punti consecutivi. Arnaldi, però, resta aggrappato alla partita e nel settimo gioco restituisce lo strappo a zero riportandosi sul 3-4 e poi centrando l’aggancio sul 4-4. Nel decimo gioco il toscano manca quattro match point in risposta, poi, senza altri sussulti, si arriva al tie break. Musetti scappa subito sul 2-0, ma Arnaldi rientra sul 3-3, il toscano allunga sul 5-3 e poi sul 6-4 si procura altri due match point. Il ligure annulla il primo col servizio, e poi in risposta trova il 6-6. Musetti però se ne procura un settimo sul 7-6 e poi va a chiudere sull’8-6 dopo un’ora e nove minuti.

Le statistiche premiano Musetti, che vince 103 punti contro i 96 di Arnaldi, col toscano che converte 4 delle 12 palle break avute, mentre il ligure fa 3/4. A fare la differenza, sostanzialmente, è la resa con la prima di servizio, con Musetti che si attesta al 78% contro il 65% di Arnaldi.

