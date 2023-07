ATP Bastad 2023, Lorenzo Musetti: “Partita molto complicata con Misolic, ho alzato l’intensità”

Lorenzo Musetti batte sia Filip Misolic che la pioggia, iniziata a cadere pochi minuti dopo la fine del match vinto dal toscano per 4-6 6-1 6-2 sull’austriaco. Questo gli ha permesso di entrare in semifinale a Bastad, ma anche di rilasciare le prime parole sul campo appena prima dell’intervento acqueo.

Così il numero 2 d’Italia: “Una partita molto complicata, lui ha giocato molto bene nel primo set. Non era facile da breakkare, non ci sono riuscito per molto. Nei momenti importanti in quel momento lui ha giocato sempre bene. Ho alzato l’intensità, dovevo essere più aggressivo, alzare il ritmo ed è quello che ho fatto, sono contento di essere approdato in semifinale“.

Gli argomenti poi divagano a dismisura, anche con il sorriso sulle labbra: “Qui ci sono delle discoteche, spesso ci sono dei party, non è così facile dormire la notte! A parte questo torneo molto ben organizzato, posto molto bello, ci ho già giocato. Mi piace molto tornare e giocare qui anche se il tempo non è mai il massimo“.

Musetti ora attende uno tra il norvegese Casper Ruud, numero 1 del seeding, e l’altro austriaco Sebastian Ofner. Con entrambi ha perso in un’occasione (qualificazioni di Roma 2019 per l’uno, Challenger di Ortisei per l’altro), ma con il tre volte finalista Slam ha vinto nello scorso finale di stagione a Parigi-Bercy.

Foto: damanius / Shutterstock.com