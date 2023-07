ATP Bastad 2023: Lorenzo Musetti carbura per un set, poi travolge Misolic e va in semifinale

Lorenzo Musetti è il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il toscano supera con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 l’austriaco Filip Misolic, proveniente dalle qualificazioni. Possibile perciò la sfida con Casper Ruud, a patto che il norvegese superi un altro austriaco, Sebastian Ofner. Per il classe 2002 di Carrara si tratta della seconda semifinale in un anno nel quale è già arrivato sette volte ai quarti o più in là.

Inizio abbastanza incerto per i due giocatori, che si ritrovano a fronteggiare una palla break a testa nei loro turni di servizio d’apertura. Anche sul 2-1 Musetti ha due chance, entrambe sprecate con errori in lunghezza. Misolic, invece la sua opportunità la sfrutta, chiamando il toscano a rete e tirando con successo di dritto là dove è difficile arrivare. Il numero 2 d’Italia mostra di essere preciso solo a tratti contro un giocatore che cerca di ripetere la magia del luglio 2022, e che annulla bene una chance del 5-5 prima di usare il proprio servizio per chiudere 6-4.

Nel secondo parziale, quasi improvvisamente, tutto quello che non riusciva ad andare nel gioco di Musetti (vuoi un po’ il servizio ballerino, vuoi qualche soluzione da fondo che non entrava) si riesce a rimettere a posto. Dopo tre game tutto sommato interlocutori, arriva il momento in cui il toscano riesce a sciorinare tennis chiarendo i rapporti di forza in campo. Misolic è costretto a subire un break e poi un altro fino a dover lasciar strada per 6-1.

Partenza sprint anche nel terzo set per l’azzurro, che allunga a sette i giochi consecutivi portati a casa, e con sempre maggiore sicurezza. Anche quanto a spirito difensivo le cose funzionano, con l’austriaco non più in grado di conquistare punti davvero facili. Il vero colpo di grazia arriva sul 3-1, quando Misolic recupera da 0-40 in buona misura per propri meriti, ma deve poi cedere alla quinta palla break. A quel punto è facile per Musetti controllare e andare a chiudere, seppur col piccolo brivido di una palla del 5-3 a favore del suo avversario.

Nelle due ore e 5 minuti di match a Musetti, progressivamente, riesce sempre meglio di trovare punti importanti sia con la prima che con la seconda; 74% in un caso, 61% nell’altro contro il 62% e il 42% di Misolic.

