WTA Palermo 2023: Paolini resta in corsa e affronterà Kasatkina. Ai quarti Sherik e Osorio

Si è completato il quadro dei quarti di finale al torneo WTA di Palermo. L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini, unica azzurra ancora in corsa sulla terra rossa siciliana. La tennista toscana ha superato in rimonta l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Paolini torna tra le migliori otto in un torneo WTA dal mese di febbraio, quando riuscì a centrare i quarti di finale a Lione.

Adesso per la numero 52 del mondo ci sarà la russa Daria Kasatkina, prima testa di serie, che ha superato agevolmente la connazionale Tatiana Prozorova in due set per 6-3 6-1. Paolini e Kasatkina si sono già affrontate a Palermo nel 2020 ed in quella occasione vinse la tennista italiana al termine di una partita molto combattuta per 5-7 6-4 6-4.

L’ultimo quarto di finale che è andato a delinearsi è quello che mette di fronte l’egiziana Maya Sherif e la colombiana Camila Osorio, che hanno superato rispettivamente le russe Sofya Lansere (6-3 6-3) ed Erikia Andreeva (6-7 6-0 6-2)

RISULTATI WTA PALERMO 2023 (20 LUGLIO)

Paolini (Ita) b. Yastremska (Ukr) 2-6 6-4 6-2

Sherif (Egy) b. Lansere (Rus) 6-3 6-3

Kasatkina (Rus) b. Prozorova (Rus) 6-3 6-1

Osorio (Col) b. Andreeva (Rus) 6-7 6-0 6-2

FOTO: Massimiliano Carnabuci/LPS