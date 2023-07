Atletica, Sara Fantini sfiora 73 metri ai margini della Diamond League. Andersen imbattibile

Il lancio del martello non è una disciplina che fa parte della Diamond League, ma a volte trova spazio a margine degli appuntamenti del massimo circuito internazionale di atletica leggera. Oggi è successo a Chorzow (Polonia) in un evento congiunto tra uomini e donne. Sara Fantini si è distinta, spedendo l’attrezzo a 72.96 metri in occasione del quarto tentativo, dopo il 70.27 del turno precedente (nulle le altre quattro prove). L’emiliana si è così portata nuovamente a ridosso della barriera dei 73 metri, sfiorando lo stagionale di 73.26 siglato tre settimane fa in occasione del trionfo agli Europei a squadre proprio in questa località.

Sara Fantini ha chiuso in terza posizione, battendo la grande rivale rumena Bianca Ghelber, oro agli ultimi Europei e oggi quarta con 70.89. L’azzurra, bronzo lo scorso anno nella rassegna continentale e quarta ai Mondiali, si è dovuta inchinare soltanto al cospetto di due statunitensi: Brooke Andersen ha trionfato da Campionessa del Mondo con la misura di 75.40 metri, precedendo la connazionale Janee’ Kassanavoid (74.27 per il bronzo iridato).

Foto: Lapresse