Atletica, Muktar Edris vince il Giro di Castelbuono. Meucci migliore italiano, Aouani cerca la fuga

Muktar Edris ha vinto il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, classicissima che si disputa sulle strade del borgo siciliano in provincia di Palermo e giunta alla sua 97ma edizione. Il fuoriclasse etiope si è imposto lungo il circuito di 1.340 metri da ripetere per dieci volte, attaccando in salita nel corso dell’ultima tornata e chiudendo con il tempo di 33:56. Il due volte Campione del Mondo sui 5000 metri ha ampiamente distaccato il keniano Edward Zakayo (34:13), che ha regolato in volata il britannico Emile Cairess (34:14).

Daniele Meucci è stato il migliore degli italiani. Il toscano ha concluso al quarto posto con il tempo di 34:58. C’era grande attesa per Iliass Aouani: il primatista italiano di maratona, secondo lo scorso anno in questo evento nato nel 1912, è giunto quinto in 35:14 dopo essere andato in fuga nei primi tre giri con l’intenzione di scremare il gruppo. Sesta posizione per Nekagenet Crippa (35:28) a precedere Giuseppe Gerratana (35:34).

Foto: Grana/FIDAL