Atletica, Kaddari vola nel vento: 11”18! Sottile fa passi in avanti, Stecchi frenato dalla pioggia

Passo in avanti di Stefano Sottile, che ad Arco (in provincia di Trento) è riuscito a valicare la misura di 2.25 metri al primo tentativo. Il saltatore in alto, che era stato inizialmente selezionato per gli Europei a squadre prima del rientro perentorio del capitano Gianmarco Tamberi (splendido vincitore a Chorzow), ha migliorato di tre centimetri lo stagionale siglato un paio di settimane fa in occasione della Finale Bronzo dei Campionati Italiani Societari. L’azzurro ha tentato anche di superare la quota 2.30, fallendo però i tre tentativi a disposizione. Alle spalle si è piazzato Massimiliano Luiu (2.19).

Claudio Stecchi, reduce dall’ottimo volo a 5.80 metri nel salto con l’asta agli Europei a squadre, ha invece gareggiato a Landau (Germania) e ha superato 5.52 metri al primo tentativo, ma poi la competizione è stata sospesa a causa della pioggia e del forte ventro contrario prima del terzo tentativo dei quattro avversari rimasti in gara: il portoghese Carlos Pitra, i tedeschi Bo Kanda Lita Baehre, Oleg Zernikel e Gillian Ladwig.

Dalia Kaddari è tornata a correre sui 100 metri a distanza di tre anni. La sarda ha gareggiato nel vento sulla pista di Santadi, stampando un ottimo 11.18 con 3,7 m/s di brezza alle spalle (il suo personale è di 11.44, siglato il 20 agosto 2020 a Sassari). Da annotare la prova di Mohad Abdikadar: 3:37.56 sui 1500 metri a Troyes (Francia), secondo tempo della carriera.

