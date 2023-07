Atletica, Iliass Aouani torna in gara: il primatista di maratona sfida Edris e Ringer al Giro di Castelbuono

Iliass Aouani sarà l’uomo più atteso del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, che andrà in scena mercoledì 26 luglio lungo le stradine del borgo siciliano in provincia di Palermo. Il primatista italiano di Maratona punta a vincere la 97ma edizione della manifestazione nata nel 1912, una delle più antiche corse su strada in Europa.

Il milanese si cimenterà nuovamente in questa gara dopo il secondo posto del 2022, quando vinse il keniano Isaac Kipkemboi. L’azzurro, che punta a riportare il Bel Paese al successo dopo 34 anni di digiuno (l’ultimo a riuscirci fu Salvatore Bettiol nel 1989), affronterà l’etiope Muktar Edris (due volte Campione del Mondo sui 5000 metri) e il tedesco Richard Ringer (Campione d’Europa di Maratona), senza dimenticaris dei britannici Emil Cairess e Marc Scott.

La gara, che si correrà lungo un circuito di 1.340 metri da ripetere per dieci volte, prevede la prevede anche di altri podisti di grido come il keniano Edward Zakayo Pingua, i burundesi Patrick Nimubona e Celestin Ndikumana, oltre ad altri azzurri di rilievo come Daniele Meucci, Neka Crippa, Daniele D’Onofrio e Yassine El Fathaoui.

