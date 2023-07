Atletica, EYOF 2023: i convocati dell’Italia, spicca Alice Pagliarini. 28 azzurri a Maribor

Tonino Andreozzi, vicedirettore tecnico per le squadre giovanili italiane di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che andrà in scena a Maribor (Slovenia) dal 24 al 29 luglio. Sono stati selezionati 28 azzurri (14 uomini e 14 donne), tutti nati tra il 2006 e il 2007.

Spiccano Alice Pagliarini (100 metri) e Viola Paoletti (3000 metri), ma hanno ambizioni anche Sofia Pizzato (100 ostacoli), Valentina Vaccari (400) ed Elisa Marcello (200). Tra gli uomini vanno attenzioni Manuel Zanini (1500), Matteo Togni (110 ostacoli) e Giuseppe Disabato (marcia). Di seguito i convocati dell’Italia per gli EYOF (atletica leggera).

CONVOCATI ITALIA EYOF ATLETICA

UOMINI:

Leo Oumar Domenis (100, staffetta)

Alessandro Trotto (200, staffetta)

Simone Giliberto (400, staffetta)

Mattia De Rocchi (800, staffetta)

Jacopo Risi (1500)

Fikadu Santelia (3000)

Matteo Togni (110 ostacoli, staffetta)

Paolo Bologndsi (400 ostacoli, staffetta)

Manuel Zanini (2000 siepi)

Riccardo Befani (asta)

Rocco Martinelli (lungo)

Aldo Rocchi (triplo)

Davide Camilli (martello)

Giuseppe Disabato (5000 metri di marcia)

DONNE:

Alice Pagliarini (100, staffetta)

Elisa Marcello (200, staffetta)

Valentina Vaccari (400, staffetta)

Lorenza De Noni (800, staffetta)

Melania Rebuli (1500)

Viola Paoletti (3000)

Sofia Pizzato (100 ostacoli, staffetta)

Elisa Valensin (400 ostacoli, staffetta)

Sofia Sidenius (2000 siepi)

Elisa Valenti (lungo)

Erika Saraceni (triplo)

Anita Nalesso (peso)

Martina Lukaszek (disco)

Serena Di Fabio (5000 metri di marcia)

Foto: Montesano/comitato organizzatore