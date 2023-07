Atletica, Cravont Charleston vince i Trials USA: nome “nuovo”, scelti gli avversari di Jacobs ai Mondiali

I Trials statunitensi hanno emesso la loro sentenza per quanto riguarda i 100 metri. I primi tre classificati rappresenteranno gli USA ai Mondiali di Budapest insieme a Fred Kerley, che era già ammesso di diritto alla rassegna iridata in qualità di Campione del Mondo in carica (a Eugene ha scelto di cimentarsi sul mezzo giro di pista, in stagione ha già timbrato un notevole 9.88 a Yokohama).

A trionfare è stato Cravont Charleston, un nome nuovo rispetto al recente passato e che in stagione si era già espresso in 9.90 a Kuortane (suo personale). Il 25enne della Nord Carolina ha corso in 9.95, riuscendo così a battere due autentici colossi: Christian Coleman (il Campione del Mondo 2019 si è fermato a 9.96) e Noah Lyles (il Campione del Mondo dei 200 metri ha tagliato il traguardo in 10.00).

Questi saranno gli avversari di oltreoceano per i nostri Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli. Il Campione del Mondo, che in questi mesi ha corso una sola volta, è alle prese con alcuni problemi fisici e sta cercando di recuperare per essere grande protagonista ai Mondiali. Il toscano, Campione d’Europa sui 60 indoor, ha infilato un doppio 10.13 davvero interessante nell’ultimo mese, ma servirà scendere sotto i dieci secondi per provare a salire sul podio nella capitale ungherese. Senza dimenticarsi che il britannico Zharnel Hughes è volato a 9.83 poche settimane fa a New York e detiene la miglior prestazione mondiale stagionale davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.84).

Foto: Lapresse