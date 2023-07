Atletica, Ceccarelli e Tortu scaldano i Campionati Italiani. Diaz, Fabbri, Weir, Fantini protagonisti. Assenze di lusso

Molfetta si prepara a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, che andranno in scena nella località in provincia di Bari nel weekend del 28-30 luglio. L’appuntamento tricolore rappresenta un appuntamento importante di avvicinamento ai Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Vediamo nel dettaglio quali sono i big attesi e chi sono i grandi favoriti per la vittoria nelle varie specialità.

MASCHILE

Samuele Ceccarelli sarà l’uomo di punta sui 100 metri: il Campione d’Europa dei 60 metri, capace di un doppio 10.13 sui 100 nelle ultime settimane, punterà a un nuovo risultato di spessore passando dal duello con Roberto Rigali, senza dimenticarsi di Eric Marek, Matteo Melluzzo e Junior Tardioli. Non vedremo ai blocchi di partenza Lorenzo Patta, fermato da un fastidio muscolare, oltre ovviamente a Marcell Jacobs, che rientrerà direttamente ai Mondiali. Filippo Tortu correrà i 200 metri dopo la sub-lussazione alla spalla rimediata venerdì scorso nella 4×100: il brianzolo ha confermato la propria presenta (salvo ulteriori problemi) e sarà al via contro Marco Ricci e il rientrante Fausto Desalu.

Gianmarco Tamberi sarà assente. Il Campione Olimpico di salto in alto gareggerà il 6 agosto a Heilbronn (Germania) per prepararsi ai Mondiali. Nella specialità si spera in un guizzo da parte di Stefano Sottile. Grande attesa nel salto triplo per il ritorno in gara di Andy Diaz dopo qualche problemino fisico nelle ultime settimane: il primatista italiano proverà a volare oltre il suo record italiano di 17.75 metri nella sgida contro Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi. Il salto in lungo dovrà fare a meno di Mattia Furlani, che si sta preparando per gli Europei Under 20, e dunque si rinnoverà il confronto tra Filippo Randazzo e Antonino Trio.

Imperdibile la sfida tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, con la speranza che si avvicinino ai 22 metri. Francesco Fortunato sarà l’attesa stella della 10 km ci marcia, dove non vedremo Massimo Stano: il Campione Olimpico della 20 km e Campione del Mondo della 35 km ha rinunciato in via precauzionale per una tendinopatia dei flessori. Assolutamente da non perdere l’incrocio tra Pietro Arese e Ossama Meslek sui 1500 metri, la sfida tra Simone Barontini e Catalin Tecuceanu sugli 800 metri, Ala Zoghlami sui 3000 siepi, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, mentre sui 400 ostacoli bisognerà fare a meno dell’infortunato Alessandro Sibilio (Mario Lambrughi e Giacomo Bertoncelli sono i favoriti).

FEMMINILE

Spicca l’assenza di Larissa Iapichino dopo le tre vittorie conquistate in Diamond League tra Firenze, Stoccolma e Firenze. La toscana non sarà al via del salto in lungo dove Ottavia Cestonaro, Arianna Battistella e Marta Amani si sfideranno per lo scettro. Elena Vallortigara dovrà risollevarsi nel salto in alto dopo mesi molto difficili: il bronzo iridato in carica ha bisogno di una scossa. Da non perdere la sfida nel salto con l’asta tra Roberta Bruni, Elisa Molinarolo e Sonia Malavisi. Nel salto triplo gran duello tra Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro.

Sara Fantini e Daisy Osakue saranno le stelle rispettivamente di salto del martello e lancio del disco, specialità in cui sono le primatiste italiane. Nadia Battocletti ha firmato il record italiano dei 5000 metri a Londra e punterà a regalare nuove magie, mentre Ludovica Cavalli è la più attesa sui 1500 metri e Gaia Sabbatini ha optato per gli 800 metri. Da non perdere Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli (ha sfiorato il già suo primato tricolore) ed Elena Carraro sui 100 con barriere.

Sprint da non perdere con Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, mentre Dalia Kaddari, Vittoria Fontana e Gloria Hooper si incroceranno sui 200 metri. Antonella Palmisano non disputerà la 10 km di marcia, dove sono molto attese Valentina Trapletti, Eleonora Giorgia, Federica Curiazzi e Lidia Barcella.

Foto: Grana/FIDAL