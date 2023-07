Atletica, Ayomide Folorunso sfiora il record italiano! Trema il primato sui 400 hs, vittoria in Slovacchia

Ayomide Folorunso ha sfiorato il suo record italiano dei 400 ostacoli. L’azzurra ha corso in 54.44 a Bansky Bystrica (Slovacchia), vincendo il Meeting in maniera perentoria e fermandosi a un solo decimo dal primato nazionale, ovvero il 54.34 siglato lo scorso anno in occasione della semifinale dei Mondiali a Eugene. La 26enne ha sciorinato un eccellente stato di forma e sembra essere nelle condizioni ideali quando manca un mese alla rassegna iridata di Budapest.

L’emiliana, che ha anche realizzato lo standard di World Athletics per le Olimpiadi di Parigi 2024 (il cosiddetto minimo è fissato a 54.85), si era fermata a 54.79 in questa stagione in occasione degli Europei a squadre in quel di Chorzow, chiusi in seconda posizione. La prestazione della ribattezzata Ayo è stata degna di nota, considerando il grande caldo e il sole battente. La sua corsa è stata fulminea fino all’ultima barriera, poi ha subito parzialmente la rimonta della marocchina Noura Ennadi (seconda in 54.48). Nella stessa gara va segnalato il terzo posto di Rebecca Sartori, che corre il nuovo personale (55.07), togliendo un paio di decimi al crono siglato pochi giorni fa a Sotteville.

Foto: Grana/FIDAL