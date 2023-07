Alberto Bollini nuovo allenatore dell’Italia Under 21? Il trionfo con la U19 spalanca la strada, battuto Nunziata in volata?

Con il successo dell’edizione 2023, l’Italia ha alzato al cielo (di Malta in questo caso) il suo sesto titolo a livello di Campionati Europei Under 19 di calcio. Un risultato storico per i nostri colori, che non si realizzava dall’ormai lontano 2003, dando poi il via ad un vero e proprio filo diretto con il Portogallo. In quella occasione, infatti, il 2-0 firmato da Della Rocca e Pazzini piegò i lusitani che, invece, ebbero la meglio nel 2018 vincendo il titolo 4-3 ai calci di rigore.

L’Italia, quindi, si è rifatta nella serata di ieri, conquistando la finale in terra maltese con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Kayode. Una vittoria di estrema importanza per gli Azzurrini e per il movimento calcistico italiano nel suo complesso. Ma, chi è l’artefice di questo percorso straordinario? Il commissario tecnico della nostra formazione è Alberto Bollini.

Nativo di Poggio Rusco (Mantova) nel 1966, Alberto Bollini ha allenato Modena, Lazio primavera (in due occasioni), Sampdoria primavera, quindi Lecce, Salernitana, ancora Modena e Atalanta come vice. Quindi, dal 2019, la sua avventura con l’Under 19, quindi Under 20 e Under 21 ad interim, prima di tornare (dal 2022) proprio con l’Under 19.

A questo punto, cosa attende il futuro di Alberto Bollini? La sensazione, nettissima, è che il tecnico mantovano sia ormai in chiara pole position verso la panchina dell’Under 21, dopo il fallimento di Paolo Nicolato nella spedizione di Georgia-Romania. Il duello con Carmine Nunziata per quel ruolo, vede l’ex allenatore di Modena e Salernitana in ampio vantaggio, per una nuova grande avventura tutta da vivere nelle nazionali giovanili. L’Under 21 non vince un titolo continentale dal 2004. Quasi 20 anni, proprio come accaduto per l’Under 19 con Alberto Bollini. Che sia d’auspicio questo dato?

Foto: LaPresse