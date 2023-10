Calcio, Italia U-20: 22 i convocati di Bollini per la sfida in Elite League con la Polonia

L’Italia Under 20 si appresta a disputare la sua terza partita nella Elite League 2023-2024, torneo riservato alle migliori otto nazionali giovanili di categoria in Europa. La squadra di Alberto Bollini sarà di scena venerdì 13 ottobre allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro contro la Polonia, in una sfida che può valere la prima posizione solitaria della classifica.

Dopo il pareggio iniziale con la Germania e la vittoria nell’ultima uscita con la Repubblica Ceca, gli azzurrini sono al comando del torneo, a pari punti proprio con i polacchi, e cercheranno il terzo risultato utile consecutivo nella competizione in corso, le cui due precedenti edizioni sono state vinte proprio dall’Italia, quando però alla guida della selezione giovanile c’era Carmine Nunziata.

Nella lista dei 22 convocati diramata dal tecnico lombardo, spiccano su tutti i nomi di Tommaso Corazza (Bologna) e Filippo Terracciano (Verona), due profili già impiegati con costanza nelle rispettive squadre in Serie A. Forte la presenza del blocco proveniente dalla primavera della Roma, il quale ha portato ben cinque giocatori in Nazionale (Mastrantonio, Missori, Faticanti, Pagano, Pisilli). Curiosità anche per Tommaso Barbieri (Pisa), Alessandro Fontanarosa (Cosenza) e Samuel Giovane (Ascoli), alcuni dei nomi più interessanti sfornati dalla Serie B in corso.

ELENCO CONVOCATI ITALIA U-20

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia).

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena), Filippo Terracciano (Verona).

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Samuel Giovane (Ascoli), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: Federico Accornero (Pescara), Luca D’Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Antonio Raimondo (Ternana), Nicolò Turco (Liefering).

Foto: Lapresse