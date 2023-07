Wimbledon 2023: il tabellone maschile. Tutti gli accoppiamenti fino alla finale

Il tabellone maschile del torneo di Wimbledon 2023 è stato appena sorteggiato. Partono in 128, ne arriva uno solo. Sei gli azzurri al via, con quattro che sono dalla parte di Carlos Alcaraz e due, cioè i compresi tra le teste di serie, da quella di Novak Djokovic.

Il primo a poter potenzialmente incontrare il murciano è Marco Cecchinato, che però si trova di fronte il cileno Nicolas Jarry e, oltretutto, sull’erba ha sempre mostrato difficoltà non indifferenti (oltre a non esser sempre stato fortunato nei sorteggi). Colpisce però il ripetersi del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al primo turno, come a Stoccarda. E, comunque vada a finire, per uno dei due la campagna su erba, che partiva sotto premesse ben diverse, finirà male. Chance per Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

In basso, invece, c’è un Cerundolo per Jannik Sinner, ma è Juan Manuel, il fratello attualmente meno noto di Francisco anche se il primo a vincere (tra il miracoloso e il mirabolante per maniera) un torneo ATP è stato proprio lui, senza però dar particolare seguito finora alla cosa. Per il numero 1 d’Italia il principale ostacolo è senz’altro l’americano Taylor Fritz agli ottavi, ma non va preso sottogamba nessuno dei precedenti, tra padroni di casa e giocatori scesi, ma in cerca di rivalsa.

Quanto a Lorenzo Musetti, salta subito all’occhio l’ottavo eventuale con Novak Djokovic. Per il toscano, però, il problema è che c’è il polacco Hubert Hurkacz al terzo turno. L’esordio con il peruviano Juan Pablo Varillas, parametrato all’erba, è meno problematico rispetto a quanto può accadere sul rosso dove quest’anno il sudamericano è esploso. Ha fascino il secondo turno con l’immortale John Isner.

Attenzione anche a uno spicchio di tabellone che riserva parecchio in termini d’inchiostro da utilizzare: Tsitsipas contro Thiem, due che con l’erba mai hanno avuto reali rapporti, per eventualmente sfidare Andy Murray al secondo turno. Traduzione: lo scozzese rischia di aver pescato un jolly di dimensioni enormi.

WIMBLEDON 2023: TABELLONE MASCHILE

Alcaraz (ESP) [1]-Chardy (FRA)

Muller (FRA)-Rinderknech (FRA)

Kubler (AUS)-Humbert (FRA)

Cecchinato (ITA)-Jarry (CHI) [25]

Zverev (GER) [19]-Brouwer (NED) [Q]

Huesler (SUI)-Watanuki (JPN) [LL]

Berrettini (ITA)–Sonego (ITA)

Coppejans (BEL) [Q]-de Minaur (AUS) [15]

Tiafoe (USA) [10]-Wu (CHN)

Stricker (SUI) [Q]-Popyrin (AUS)

Ivashka-Coria (ARG)

Shimabakuro (JPN) [Q]-Dimitrov (BUL) [21]

Davidovich Fokina (ESP) [31]-Fils (FRA) [WC]

Zhang (CHN)-van de Zandschulp (NED)

Arnaldi (ITA) [Q]-Carballes Baena (ESP)

Loffhagen (GBR) [WC]-Rune (DEN) [6]

Medvedev [3]-Fery (GBR) [WC]

Mannarino (FRA)-Shevchenko

Giron (USA)-Dellien (BOL)

Fucsovics (HUN)-Griekspoor (NED) [28]

F. Cerundolo (ARG) [18]-Borges (POR)

Lehecka (CZE)-Ofner (AUT)

Raonic (CAN)-Novak (AUT)

Mochizuki (JPN) [Q]-Paul (USA) [16]

Norrie (GBR) [12]-Machac (CZE) [Q]

Eubanks (USA)-Monteiro (BRA)

O’Connell (AUS)-Medjedovic (SRB) [Q]

Vesely (CZE)-Korda (USA) [22]

Shelton (USA) [32]-Daniel (JPN) [LL]

Cressy (USA)-Djere (SRB)

Peniston (GBR) [WC]-Murray (GBR)

Thiem (AUT)-Tsitsipas (GRE) [5]

Sinner (ITA) [8]-J. M. Cerundolo (ARG)

Kecmanovic (SRB)-Schwartzman (ARG)

Vukic (AUS)-Altmaier (GER)

Halys (FRA)-Evans (GBR) [27]

Nishioka (JPN) [24]-Galan (COL)

Koepfer (GER)-Otte (GER)

M. Ymer (SWE)-Molcan (SVK)

Hanfmann (GER)-Fritz (USA) [9]

Coric (CRO) [13]-Pella (ARG)

Bonzi (FRA)-Mayot (FRA) [Q]

Moutet (FRA)-Gasquet (FRA)

Safiullin-Bautista Agut (ESP) [20]

Shapovalov (CAN) [26]-Albot (MDA)

Harris (RSA)-Barrere (FRA)

Broady (GBR) [WC]-Lestienne (FRA)

Lokoli (FRA)-Ruud (NOR) [4]

Rublev [7]-Purcell (AUS)

van Assche (FRA)-Karatsev

Baez (ARG)-Barrios Vera (CHI) [Q]

Goffin (BEL)-Kyrgios (AUS) [30]

Bublik (KAZ) [23]-McDonald (USA)

Wolf (USA)-Couacaud (FRA) [Q]

Marterer (GER) [Q]-Gojo (CRO)

Krajinovic (SRB)-Auger-Aliassime (CAN) [11]

Musetti (ITA) [14]-Varillas (PER)

Isner (USA)-Munar (ESP)

Choinski (GBR) [WC]-Lajovic (SRB)

Ramos-Vinolas (ESP)-Hurkacz (POL) [17]

Etcheverry (ARG) [29]-Zapata Miralles (ESP)

Ruusuvuori (FIN)-Wawrinka (SUI)

Thompson (AUS)-Nakashima (USA)

Cachin (ARG)-Djokovic (SRB) [2]

