Wimbledon 2023: il tabellone femminile. Tutti gli accoppiamenti fino alla finale

Si è conclusa la cerimonia di sorteggio del tabellone femminile del torneo di Wimbledon 2023 di tennis: all’esordio la numero 1, la polacca Iga Swiatek, se la vedrà con la cinese Zhu Lin, mentre al secondo turno potrebbe esserci l’incrocio con Martina Trevisan, che inizierà il proprio cammino contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

La kazaka Elena Rybakina, campionessa uscente, la quale esordirà contro la statunitense Shelby Rogers, è nella parte bassa con la numero 2, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre la statunitense Jessica Pegula si trova nella parte alta con Swiatek. I potenziali quarti di finale sono: Swiatek-Gauff, Pegula-Garcia, Rybakina-Jabeur, Sakkari-Sabalenka. Da circoletto rosso il match del primo turno tra la statunitense Venus Williams e l’ucraina Elina Svitolina.

In casa Italia, oltre a quanto detto per Trevisan, Camila Giorgi esordirà contro la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, ed al secondo turno potrebbe sfidare Sabalenka, mentre Sara Errani affronterà la statunitense Madison Brengle. Lucia Bronzetti giocherà al primo turno contro la romena Jaqueline Cristian, mentre Jasmine Paolini se la vedrà con la ceca Petra Kvitova, due volte campionessa a Wimbledon. La qualificata Lucrezia Stefanini esordirà contro l’estone Anett Kontaveit, all’ultimo torneo della carriera, infine Elisabetta Cocciaretto affronterà la colombiana Camila Osorio.

TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2023

(1) Swiatek vs Zhu

Trevisan vs Sorribes Tormo

Parry vs (WC) Dart

L. Fruhvirtova vs (30) Martic

(23) Linette vs Teichmann

Strycova vs Zanevska

Collins vs Grabher

(WC) Swan vs (14) Bencic

(11) Kasatkina vs Dolehide

(WC) Burrage vs McNally

Podoroska vs Martincova

Yuan vs (19) Azarenka

(28) Mertens vs (Q) Hruncakova

(WC) V. Williams vs (WC) Svitolina

(Q) Hunter vs Xinyu Wang

(Q) Kenin vs (7) Gauff

(4) Pegula vs Davis

Bucsa vs Rakhimova

Osorio vs Cocciaretto

Masarova vs (31) Sherif

(24) Zheng vs Siniakova

Tsurenko vs Liu

Parks vs Friedsam

Bogdan vs (15) Samsonova

(12) Kudermetova vs Kanepi

Vondrousova vs Stearns

Stephens vs Peterson

Zhang vs (20) Vekic

(32) Bouzkova vs (Q) Waltert

Kontaveit vs (Q) Stefanini

Baindl vs Fernandez

Volynets vs (5) Garcia

(6) Jabeur vs Frech

Bonaventure vs (Q) Bai

Bondar vs Andreescu

(Q) Bouzas Maneiro vs (26) Kalinina

(18) Pliskova vs (Q) Stevanovic

(Q) Zhao vs (LL) Korpatsch

Sasnovich vs Parrizas Diaz

Paolini vs (9) Kvitova

(13) Haddad Maia vs Putintseva

Cristian vs Bronzetti

Cirstea vs Maria

(Q) Minnen vs (17) Ostapenko

(27) Pera vs Tomova

(WC) Boulter vs Saville

Kovinic vs Cornet

Rogers vs (3) Rybakina

(8) Sakkari vs Kostyuk

Riske-Amritraj vs Badosa

(Q) Golubic vs Schmiedlova

(WC) Kartal vs (25) Keys

(22) Potapova vs (Q) Naef

(Q) Juvan vs Betova

(Q) Andreeva vs Xiyu Wang

(WC) Watson vs (10) Krejcikova

(16) Muchova vs Niemeier

Noskova vs Galfi

Brengle vs Errani

Navarro vs (21) Alexandrova

(29) Begu vs Marino

(Q) Wickmayer vs Blinkova

Gracheva vs Giorgi

Udvardy vs (2) Sabalenka

Foto: LaPresse