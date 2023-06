Tuffi, Giochi Europei 2023: Tocci e Marsaglia vincono l’argento nel sincro. L’Italia chiude con 10 medaglie

L’Italia dei tuffi chiude in doppia cifra i Giochi Europei 2023. La decima medaglia azzurra arriva per merito di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che hanno conquistato l’argento nel sincro dai tre metri. La squadra italiana è quella che vinto più medaglie in questa rassegna continentale (2 ori, 3 argenti e 5 bronzi), confermandosi comunque una delle nazioni di riferimento.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Oleg Kolodiy e Danylo Konovalov, con l’Ucraina che con questa medaglia d’oro ha vinto il medagliere dei tuffi. Una prestazione eccellente dei due tuffatori ucraini, che hanno chiuso con il punteggio complessivo di 410.16, grazie soprattutto ad un quadruplo e mezzo avanti raggruppato ed un triplo e mezzo rovesciato raggruppato rispettivamente da 82.08 e 84.00 punti.

Secondo posto come detto per gli azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Una bella finale quella della coppia italiana, che ha saputo sfondare il muro dei 400 punti (402.66). Una prestazione regolare con tre tuffi liberi sopra i 70 punti e poi soprattutto con un notevole quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 83.22, che ha permesso a Tocci e Marsaglia di prendersi l’argento.

Sul podio ci salgono anche i francesi Alexis Jandard/Jules Bouyer (394.92), che hanno preceduto di poco più di un punto i britannici Ross Haslam/James Heatly (393.45). Decisivo l’ultimo tuffo con la coppia britannica che ha sporcato il quadruplo e mezzo avanti, ottenendo solo 69 punti e quindi vedendo sfumare il podio.

FOTO: LaPresse